L'elicottero dei vigili del fuoco in alta Valle Varaita per il recupero di una vacca ferita (VIDEO)

Incidente ieri, in alta Valle Varaita, sopra Pontechianale verso il Colle dell'Agnello, dove una vacca, probabilmente spaventata dal maltempo e dalla fitta grandinata che ha interessato la zona, è scivolata rompendosi una zampa.

In zona è salito il veterinario, su richiesta del malgaro, ma le condizioni meteo hanno reso necessario allertare i vigili del fuoco per riportarli verso valle. La vacca non è stata recuperata per il maltempo

Il recupero è avvenuto oggi, 29 giugno, sempre con l'elicottero dei vigili del fuoco decollato dalla base di Torino grazie all'intervento del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF)