Decine di bambini in piazza Galimberti per la tappa del progetto Sport e Salute [VIDEO]

Ieri le splendide Ferrari; oggi la vitalità e lo sport con decine di bambini protagonisti in piazza Galimberti a Cuneo. Il cuore della città, come ha evidenziato la sindaca Patrizia Manassero nel dare il benvenuto alla seconda tappa del Road Show di Sport e Salute S.p.A., un evento itinerante di 40 tappe che porterà in altrettante città italiane il Villaggio dello Sport.

Obiettivo è dare rilievo e supporto al mondo sportivo territoriale, fondamentale per avviare i giovani verso l’attività motoria e sensibilizzare i cittadini a rendere la pratica sportiva una costanza della propria esistenza. Il tutto per fare informazione e promuovere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita.

Sport come salute ma anche come inclusione. La sindaca ha sottolineato come Cuneo, da sempre, sia attenta e investa sullo sport per i disabili e creda molto nello sporto come prevenzione, ad ogni età.

Alla conferenza di presentazione del progetto ha preso la parola anche Marco Albarello, che nella sua carriera sciistica ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi olimpici invernali vincendo ben cinque medaglie, e a sette dei Campionati mondiali, vincendo quattro medaglie. Albarello ha ricordato il suo grande legame con Cuneo e con piazza Galimberti dove, nel 1987, aveva festeggiato il suo primo titolo mondiale.

Sport come benessere e attenzione alle società e ai gruppi sportivi che sul territorio lavorano per promuovere lo sport, a partire dai bambini, per insegnare una cultura della vita sana e dei corretti stili di vita. "Lo sport è salute fisica ma anche mentale e psicologica", ha evidenziato Albarello facendo un riferimento alle conseguenze della pandemia.