Pasolini al cinema comunale di Barge

Condividendo l'iniziativa della Cineteca di Bologna, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il Cinema Comunale di Barge propone nel mese di luglio la proiezione di tre opere cinematografiche del regista, scrittore ed intellettuale del secolo scorso.

Lunedi 4 e Martedi 5 luglio, ore 21,15 : “MAMMA ROMA” (1962) un film che descrive i primi segni della trasformazione di un paese che sta corrompendo i suoi caratteri originari, attraverso la vicenda di una madre ex prostituta interpretata da una strepitosa Anna Magnani. Lunedi 11 e Martedi 12 luglio, ore 21,15 : “IL VANGELO SECONDO MATTEO” (1964) la lettura del Vangelo con occhio marxista che non riesce però a fuggire dal fascino per l'irrazionale ed il divino. Lunedi 18 e Martedi 19 luglio, ore 21,15 : “EDIPO RE” (1967) la tragedia di Sofocle reinventata alla luce di Freud. Il primo film in cui Pasolini si misura con il mito classico per evocare, in modo visionario ed onirico la propria autobiografia. Tra gli interpreti: Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli e Carmelo Bene.

Il gran lavoro di recupero, restauro e digitalizzazione da parte della Cineteca di Bologna consente proiezioni al cinema di altissima qualità delle immagini e dei suoni delle opere di questo grande autore