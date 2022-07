Cuneo, il pediatra va in pensione e non ce ne sono disponibili. L'Asl: "Scelga un medico di base"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

Ho una bambina di dieci anni e in questi giorni, a seguito del pensionamento del suo pediatra, mi sono recata all'Asl di via Carlo Boggio per fare il cambio, qui ho scoperto che non ci sono medici pediatri disponibili in Cuneo e coloro che esercitano negli altri comuni sono oberati di pazienti.

La proposta che viene fatta al fine di ovviare a questo disagio, è quella di scegliere un medico di base.