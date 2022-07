Enrico Brizio alla guida del dipartimento ARPA di Cuneo [VIDEO]

Cambio al vertice per il dipartimento ARPA di Cuneo: a guidarlo da oggi (venerdì 1° luglio) è Enrico Brizio.



Enrico Brizio, 46 anni, è laureato con lode in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio e Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino; dal 2004 lavora in Arpa Piemonte, dopo 4 anni come funzionario per l’Amministrazione Provinciale di Cuneo. Si è occupato principalmente di impianti industriali ed energetici, di trattamento dei rifiuti, di fonti rinnovabili e di analisi di rischio sanitario-ambientale. Dal 2014 al 2022 è stato coordinatore regionale per Arpa Piemonte per la tematica delle emissioni in atmosfera.

È autore di quasi 50 pubblicazioni scientifiche, di cui cinque, pubblicate nell’ultimo anno, incentrate sulla trasmissione aerea del SARS-CoV-2, sull’epidemiologia basata sulle acque reflue e sulla tossicità del particolato atmosferico e lo sviluppo di nuove metriche per gli standard di qualità dell’aria. Da gennaio 2021 è Dirigente responsabile della Struttura Semplice “Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza" con sede in Cuneo, afferente alla Struttura Complessa Dipartimento Territoriale di Cuneo.





Nominato con decreto del direttore generale per il Piemonte, da quasi vent’anni lavora nel dipartimento territoriale dell'Agenzia. “– sottolinea Robotto –”.