Trinità, i giardini dell’Infanzia e della Primaria si rinnovano grazie a progetti e fondi

Secondo consuetudine, anche quest’anno, le famiglie dei bambini dell’Infanzia e della Primaria di Trinità hanno donato piante ed arbusti, a conclusione del percorso scolastico. In particolare le bignonie per ombreggiare lo spazio dei gazebi.

Questa bella iniziativa, portata avanti per la prima volta nel 2018, rientra adesso in un progetto più ampio, riguardante l’allestimento di un giardino adatto a svolgere attività di outdoor. L’idea è piaciuta molto anche alla Fondazione Crc, che ha in mente dei progetti, per il futuro di questa zona esterna, molto interessanti, sostenendo l’iniziativa attraverso il bando “nuova didattica”, a cui le classi hanno preso parte.

Sono state realizzate tre grandi pergole a tenda di fronte alle aule, che permettono le esperienze in natura, sono state piantumate le capanne di salici e il tunnel di glicine. Per la Primaria sono state acquistate la sabbiera, una palestrina e una doppia altalena, oltre a dei contenitori per riporre i materiali.

Con il contributo di tutti i soggetti interessati, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti, sono stati realizzati spazi all’aperto adatti alla didattica outdoor, che assume così un ruolo sempre più importante nella programmazione scolastica.