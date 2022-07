Il Motoclub e l'intera Fossano hanno dato l'addio a Graziella Botta, scomparsa a 69 anni

Fossano, i fossanesi e in particolare gli amici del Motoclub hanno dato, venerdì mattina 1° luglio. al santuario di Cussanio. l'ultimo addio a Graziella Botta, classe 1953.

Molto conosciuta in città, Graziella é stata per diversi anni gestore, con il consorte, del bar gelateria sito in viale Giancarlo Vallauri.

Aveva da tempo intrapreso anche una attività comunitaria legata al mondo del Motoclub fossanese, diventando componente attivo del collettivo, insieme al marito Alberto Burzio ed alla figlia Denise, ed arrivando a ricoprire la carica di segretaria del club.

Con una nota affidata ai social il Presidente Gianni Mina, insieme al direttivo, ha deciso di omaggiare la sua memoria sottolineando la valenza umana e di competenza che ha rappresentato:

"Ciao Graziella, infaticabile e disponibile per oltre 40 anni, hai svolto un servizio impagabile come segretaria del Motoclub Fossano. Ci hai lasciato in punta di piedi, discreta e silenziosa come sempre. Ci mancherai Graziella, ma sarai sempre nei nostri cuori. Sabato saremo ad Argentera per te e con te. Non sappiamo dove sei adesso, ma siamo certi che veglierai su Alberto, Denise, Jacopo e sui tuoi "ragazzi" del motocross. Ciao carissima amica, buon viaggio".

Graziella Botta lascia marito, figlia, il nipote Jacopo e fratello Daniele.