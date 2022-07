A Villa Kimera l'incontro sui finanziamenti agevolati alle PMI

Nella splendida cornice di Villa Kimera a Cuneo con una grande partecipazione di imprenditori professionisti e associazioni di categoria, una giornata dedicata alle opportunità di finanziamento agevolato per aiutare le imprese, in particolare PMI, del territorio. In un momento di continui cambiamenti sia climatici- ambientali che tecnologici e di efficientamento energetico l'europarlamentare Gianna Gancia insieme alla BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, hanno elencato quelle che sono le dinamiche, le opportunità e i progetti che contribuiscono in modo significativo alla crescita e di conseguenza all'occupazione in Europa.



"Da un osservatorio privilegiato che è il Parlamento Europeo ho ritenuto opportuno e utile per le imprese organizzare questo incontro per aggiungere un piccolo tassello al mosaico di informazioni a disposizione delle nostre imprese" introduce l'europarlamentare Gianna Gancia. "Si parla spesso della Banca Centrale Europea e troppo poco della Banca Europea per gli Investimenti che svolge un ruolo fondamentale nel sostegno delle imprese. Pensate che solo nel 2021 la BEI ha effettuato 121 operazioni in Italia per un valore complessivo di 13,5 miliardi di euro supportando oltre 43 mila imprese nel nostro Paese".



Relatori dell'incontro due cuneesi doc e membri della BEI. "La BEI è il braccio finanziario dell'Unione Europea e uno dei principali finanziatori dell'azione per il clima. La banca mette direttamente a disposizione delle aziende finanziamenti a tassi agevolati da lungo termine con un'attenta assistenza tecnica in particolare nel campo dell'efficientamento energetico e nel settore delle rinnovabili" spiega Giancarlo Civalleri, Loan-officer Divisione Infrastrutture, energia e settore pubblico Finanziamenti Italia - Malta.



A illustrare i vari tipi di investimento, Romolo Isaia, capo unità Divisione Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico Finanziamenti Italia -Malta. "I finanziamenti agevolati possono essere distinti sostanzialmente in due categorie: quelli diretti tra la banca e le imprese e quelli intermediati a beneficio delle piccole e medie imprese dove la BEI finanzia banche locali sul territorio che a sua volta veicolano in finanziamenti agevolati alle imprese".