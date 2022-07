Il Cinema all’aperto di Bra proietta “Assassinio sul Nilo”

Entra nel vivo la rassega di “Cinema all’aperto”, da anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate braidese. La nuova proiezione è in programma per giovedì 7 luglio: si tratta di “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh, che oltre ad essere il registra recita insieme a Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Annette Bening. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.

Linnet Ridgeway (Gal Gadot), bella e ricca ereditiera, ha appena sposato il fidanzato (Armie Hammer) della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba. Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway. Se Jacqueline non può certamente essere l'autrice dell'omicidio, chi sarà il colpevole del crimine?

L’appuntamento successivo è per il 14 luglio con “Cry Macho” di e con Clint Eastwood. Tutte le proiezioni, in programma il giovedì sera fino al 18 agosto, iniziano alle 21.30 e sono in programma nel cortile di Palazzo Traversa (accesso da via Serra). L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Turismo del Comune, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In occasione degli appuntamenti con i grande cinema, prima delle proiezioni (dalle 20,30 alle 21,15) il Museo di Palazzo Traversa offre la possibilità di procedere a una mini visita guidata, gratuita e a tema alle collezioni del Museo di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa. La serata del 7 luglio sarà dedicata alla sezione archeologica. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico.