Cuneo, CineforHome chiude con “La lunga corsa” alla Casa Donatello

MenteInPace, in collaborazione con Amnesty International, Ariaperta e Casa del Quartiere Donatello, presenta CineforHome, una rassegna cinematografica inserita nel più ampio progetto “SconfinaMenti” sostenuto dalla Fondazione CRC.

Quattro venerdì, quattro storie, un unico desiderio: guardare oltre per superare i propri limiti. Cosa lega un giovane uomo autistico che affronta l'età adulta a quattro donne che cercano libertà nell’Iran del 1953? O un maestro che trova una nuova comunità tra le montagne a un ragazzo che deve imparare a vivere fuori dalle sbarre di un carcere? Ogni pellicola selezionata esplora il momento in cui i protagonisti decidono di uscire dal proprio perimetro (sociale, mentale o fisico) per cercare un’identità nuova.

L’ultimo appuntamento, che come i precedenti si tiene presso i locali della Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23, sarà venerdì 27 marzo alle ore 21. Il film scelto dall’Associazione Ariaperta è: LA LUNGA CORSA di Andrea Magnani con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno, Barbora Bobulova, Nina Naboka.

Giacinto è nato in carcere dalla madre e dal padre entrambi condannati. Cresciuto al riparo dal mondo, protetto dalle mura della prigione e dalle cure di Jack, il burbero ma affettuoso capo delle guardie, è diventato un ragazzo innocente e sensibile. Abbandonato dai genitori, da adolescente è costretto a trasferirsi in una casa d'accoglienza per orfani, ma incapace di adattarsi al mondo di fuori farà di tutto per tornare in carcere. Una favola surreale sulla libertà e sulla fatica (meravigliosa) di trovare il proprio passo nel mondo.

L'ingresso è libero. “CineforHome” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo.