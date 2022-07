Che spettacolo Cuneo Illuminata in Fior! [FOTO E VIDEO]

Un successo dettato da una grande partecipazione di pubblico ieri sera, venerdì 1° luglio, per l’inaugurazione ufficiale di Cuneo Illuminata sarà “In Fior”, in onore della Madonna del Carmine.

Suggestivo lo spettacolo luminoso itinerante, messo in scena dal gruppo di artisti “Porté par le Vent” accompagnato da musica dal vivo e già protagonista della Festa delle Luci di Lione, partito da Corso Dante per arrivare fino in piazza Galimberti e poi in via Roma.

La sindaca Patrizia Manassero ha annunciato l'accensione della distesa aerea di fiori luminosi sul “soffitto” di via Roma che accompagnerà l'evento per tutto il mese di luglio.

Saranno tanti gli appuntamenti.

Nei giorni 2-7-21-23 luglio, dalle 15 alle 23, via Roma si animerà grazie ai Mercatini di artigianato e fiori a cura dell’associazione Made in Cuneo e di alcuni fiorai e vivai di Cuneo e dintorni, che hanno anche creato e installato addobbi floreali permanenti in Contrada Mondovì e Via Roma.

Per questa edizione tornerà anche, mercoledì 6 luglio a partire dalle 20, la cena in via Roma organizzata da Conitours, We Cuneo, Confcommercio Cuneo, AISPiemonte (Associazione Italiana Sommelier) e F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi) Cuneo. “Mille fiori nel piatto” è il titolo dell’evento, sarà una serata caratterizzata dai profumi floreali che accompagneranno i piatti e le ricette. La serata sarà curata dagli chef Fabio Ingallinera (Ristorante Il Nazionale di Vernante – 1 stella Michelin) e Luca Politano (Ristoranti Da Politano di Fontanella di Boves), in collaborazione con Gino Pitanti (Grill del Lovera – Cuneo), Andrea Audisio (Ristorante Due Ruote – Valdieri), Alessandra Ingenetti (Locanda del Mulino – Valcasotto), Vladimir Daziano (Ristorante Da Cek – Cuneo), Alessandro Garino (Locanda del Castelmagno – Pradleves), Graziella Canavese (Ristorante Da Claudino – Gambasca), Monica Molineri (Aquila Nera – Monterosso Grana), Daniela Marchisio (Osteria Senza Fretta – Cuneo. Info e prenotazioni (75 euro a persona): Conitours Consorzio Operatori Turistici di Cuneo tel. 0171-698749 oppure 696206, mail: info@cuneoalps.it. L’utile sarà devoluto all’associazionismo che opera a sostegno dello sport accessibile, nella serata verranno anche battuti due pettorali per il grande evento sportivo “Haute Route Alps 2022”.

Momento clou della manifestazione sarà sabato 16 luglio, con l’Infiorata e la Solenne Processione della Madonna del Carmine. Dalle 14 si potrà assistere alla creazione dei disegni floreali in contrada Mondovì e in via Roma a cura degli artisti infioratori del Comune di Sassello, dei fiorai, dei vivai di Cuneo e dei volontari di Cuneo Illuminata. Alle 20.30 preghiera di apertura davanti alla chiesa di San Sebastiano (contrada Mondovì) e partenza della processione che vedrà centinaia di Confraternite e i grandiosi Cristi liguri sfilare lungo contrada Mondovì, via Roma e piazza Galimberti. Chi volesse prestare servizio come volontario durante l’Infiorata e la processione può iscriversi su https://www.cuneoilluminata.eu/volontari (iscrizioni entro venerdì 1° luglio).

Tutti i giovedì sera di luglio tornerà anche il tradizionale Shopping sotto le Stelle dell’estate cuneese.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Confartigianato, Conitours, We Cuneo, Atl del Cuneese, Promocuneo) con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Cuneo.

Da quest’anno l’Associazione ha aderito all’URBACT Local Group (ULG) del Comune di Cuneo, un gruppo di organizzazioni locali provenienti dal mondo della cultura, delle arti e dello sport nato nell’ambito della partecipazione della Città all’ URBACT National Transfer Practice Initiative (NTPI), rete nazionale che discende da URBACT, il principale programma europeo per lo sviluppo urbano sostenibile. Il percorso della NTPI vede Cuneo, insieme ad altre 6 città italiane, impegnata nello sviluppo di iniziative pilota di azione contro i cambiamenti climatici tramite coinvolgimento diretto del mondo della cultura, delle arti e dello sport. Sottoscrivendo il “Manifesto per la sostenibilità ambientale dei settori culturale, artistico, sportivo e ambientale cuneesi”. Anche l’organizzazione di Cuneo Illuminata “In Fior” è stata improntata sulla sostenibilità e il consumo energetico è stato ridotto del 90% rispetto alle precedenti edizioni.

Per maggiori infomazioni https://www.cuneoilluminata.eu/