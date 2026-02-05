Dogliani, torna "Che spettacolo... il Teatro": venerdì in scena "Prova d'amore" della Banda Brusca

La rassegna teatrale "Che spettacolo... il Teatro" di Dogliani riprende venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Sacra Famiglia di piazza Belvedere n°1, con la commedia dialettale "Prova d'amore" messa in scena dall'Associazione teatrale amatoriale Banda Brusca.

Lo spettacolo, scritto da Secondino Trivero, è una commedia comico-brillante ambientata a Torino. Protagonista è un ricco impresario edile vedovo che ha fatto fortuna nella città della Mole e vive con la sua ex segretaria, ormai compagna, che si atteggia a donna nobile assistita da un maggiordomo pressante e pignolo. L'arrivo improvviso di parenti dalla campagna e una prova d'amore metteranno in discussione equilibri e apparenze, rivelando la vera natura di tutti i personaggi.

La rassegna si concluderà martedì 3 marzo alle ore 21 con Hortense ha detto "Me ne frego!", spettacolo fuori cartellone del corso di teatro "Progetto Scena Dogliani" per la regia di Ilva Fontana. Si tratta di una raffinata commedia dei primi del Novecento, riadattamento dell'opera di Feydeau, frutto del corso annuale di recitazione "Libri in scena".

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Acqua delle Langhe e alla collaborazione dell'Associazione Castello c'è.

Informazioni e prenotazioni

Biblioteca Civica L. Einaudi

Tel. 0173.70210 – WhatsApp 334 5629569

Biglietto intero: 12€