Primo fine settimana di luglio: ecco qualche proposta per trascorrerlo nella Granda

Questi sono alcuni dei tanti eventi organizzati per questo fine settimana e molti si svolgeranno all'aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione in caso di maltempo. Le iniziative in calendario per questo fine settimana sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.



Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net



- Paesi in festa

L’estate 2022 segna la ripresa dei festeggiamenti nella Granda: feste patronali, fiere, mercati straordinari e manifestazioni varie sono anche occasione per visitare città, paesi e borghi della nostra bellissima provincia. A Feisoglio sabato 2 luglio ci sarà la Festa sotto il Pero. Appuntamento in piazza XX Settembre dalle 20 con pizza in piazza e, a seguire, musica dal vivo con Luca & Chiara. La festa continuerà fino a notte fonda con il resident dj Willer e lo special guest Gigi l’altro. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio



Inizia questo fine settimana la festa della Madonna del Carmine a Borgomale. I festeggiamenti si svolgeranno dal 2 al 7 luglio. Sabato 2, alle 19 è in programma la costinata su prenotazione. La serata inaugurale proseguirà con il Duo folksongs che, con la voce di Tiziana Portoghese e Francesco Palazzo alla fisarmonica, eseguirà Elogio dell’amore. La patronale proseguirà domenica 3 luglio. Alle 9 è fissato il raduno dei trattori d’epoca. Saranno anche eseguiti i test-drive delle vetture elettriche e nelle vie del centro storico si potrà passeggiare tra le bancarelle di prodotti artigianali e tipici locali. Alle 13 sarà servito il pranzo su prenotazione. Nel pomeriggio sono in programma i giochi per bambini e ragazzi. Alle 19.30 si proporrà l’aperililu in attesa del concerto dei Trelilu che inizierà alle 21.30. i festeggiamenti proseguiranno fino al 7 luglio.

Info: www.facebook.com/ProLocoBorgomale



Nella frazione di San Pietro di Govone è tutto pronto per la tradizionale festa patronale di San Pietro, che porterà allegria e tanto divertimento in quest’angolo di Roero. Sabato 2 luglio è prevista la festa dedicata alla birra e al rock con i gruppi Jamg e Sciarada Band, con tanta birra, e lo stand gastronomico con antipasti, anguille, carpionata e jambalaya, un riso speziato tipico della Louisiana... così gemellata “per la tavola” del paese. Domenica 3 luglio, in mattinata le cerimonie religiose, alle 19.30, pizza-party e le specialità dello stand gastronomico. Dalle 22.30, largo alla “Serata vestiti... a caso!” con musica direttamente dagli Anni '80 e sino al genere Edm, lanciata dal popolare dj Pisquo di Elettramusic. Non mancheranno cocktails e chupitos. I festeggiamenti sono in programma fino a sabato 9 luglio. Tutte le info: www.facebook.com/plocosanpietro



La Festa d’Estate torna ad animare il borgo antico della Villa di Verzuolo. Sabato 2 luglio appuntamento alle 20 con la cucina della Gastronomia Sale & Pepe, che servirà le ravioles della valle Varaita. Si proseguirà con la musica di Amedeo & Valentina. Domenica 3 luglio la giornata sarà dedicata alla musica tradizionale piemontese. Dalle 17 si passerà dalla musica classica alla contemporanea con lo spettacolo “Catlina – Parole in musica”. Dalle 18 appuntamento con la musica popolare e con l’aperitivo musicale con Sonia De Castelli. Alle 21.30, sul palco è in programma il Folk Festival delle corali piemontesi, con ospiti di primo piano del settore: Le Mondine, il coro Le Nostre Valli e ij 10Piasent. Presentano la serata Sonia De Castelli e Piero Montanaro. Info e programma completo: villadiverzuolo.it



Sabato 2 luglio, dalle 14.30 alle 19, e domenica 3 luglio, dalle 9 alle 19, presso il Parco Museo dell’Ingenio di Busca, si terrà una grande esposizione di costruzioni e diorami realizzati con i mattoncini LEGO. All’evento parteciperanno anche l’artista Fabrizio Oberti e il fotografo Brignone Denis. In mostra parecchie realizzazioni di appassionati e collezionisti di veri e propri capolavori costruiti con centinaia e migliaia di pezzi LEGO. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/Parco.Museo.Dell.Ingenio

A Busca è anche in programma “White Music & Wine”, la serata bianca per la festa patronale di San Luigi: sabato 2 luglio il centro città si vestirà di questo colore. Negozi aperti, esposizioni d’arte e bella musica per tutta la sera, con tema il bianco, illuminazione da candele e luci soffuse. Saranno quattro le band che in diversi punti del centro città coinvolgeranno il pubblico per tutta la serata. Sempre sabato, dalle ore 21 sulla terrazza del castello del Roccolo il commovente ritratto a firma di Giorgio Verdelli “Le cose che restano": il film racconta la vita e la carriera del direttore d'orchestra, compositore e pianista italiano Ezio Bosso. Info: www.comune.busca.cn.it



Domenica 3 luglio ci sarà la terza edizione di "Robilante in rosa”, camminata per ricordare Wilma Vallauri. Quest'anno la passeggiata si snoderà tra i boschi di castagno sopra Robilante, con un percorso panoramico di circa 4.5 km. La partenza è prevista per le ore 10.00 dalla piazza centrale del paese e di lì inizierà il tragitto per arrivare alla cappella di Montasso, dove, alle 12.00 ci sarà un pasta party, a seguire giochi e intrattenimenti per i bambini. Al pomeriggio è prevista la messa e, per concludere, tanta musica e divertimento per tutti. Per chi ne avesse bisogno, solo per l'andata, sarà possibile usufruire di una navetta, che accompagnerà solo fino alla cappella del Malandrè. I primi 350 iscritti riceveranno uno zainetto con all’interno una T-shirt tecnica Karu, una bottiglietta d’acqua e altri gadget. l'intero ricavato della giornata verrà devoluto alla LILT di Cuneo per supportare l'attività a favore dei malati di tumore. Info: https://legatumoricuneo.it



Domenica 3 luglio Castellino Tanaro ospiterà la “Festa della Lela”. La Lela è un pane povero, detto anche “pane dell’ultimo momento”, non lievitato, informe e cotto sulla piastra della stufa, nel forno o su una “losa”riscaldata. La festa di cui Castellino Tanaro ha fatto il suo simbolo prende via alle 15.00, con l’”ouverture” dell’esposizioni di Auto Americane. Alle 16.30, ai piedi della torre, è in programma la merenda “sinoira” con lele e prodotti locali, alle 18.30 ci sarà la sfilata miss Lela 2022 e alle 20.30 serata con Hamburger e patatine. Per tutta la giornata saranno aperti il Bar e le aree attrezzate con possibilità di fare picnic nei suggestivi angoli del paese, ammirare gli scorci di langa e panorami mozza fiato.



A Marene sabato 2 luglio è in programma la sesta edizione di Playa Marenita e migliaia di giovani torneranno a ballare, a divertirsi e a stare insieme nella scenografica piazza Carignano, inondata di sabbia e trasformata in spiaggia per l’occasione. All’ingresso il personale controllerà che i partecipanti abbiano provveduto all’accreditamento sul sito www.playamarenita.it e che non portino con sé oggetti in vetro, lattina e plastica, oltre a nessun liquido: oggetti e liquidi rinvenuti verranno trattenuti e non più restituiti. Info: www.facebook.com/consultagiovanimarene



A Bagnolo Piemonte, in occasione della festa patronale di San Pietro, l’Abac (Associazione bagnolese attività commerciali) organizza una serie di eventi. Nella serata di domenica 3 luglio piazza San Pietro sarà protagonista di “Bagnolo in Passerella”, la sfilata di moda che vede coinvolti non solo i negozi di abbigliamento ma anche altre attività di gioielleria, scarpe, materiale da lavoro, etc. Durante la serata si svolgeranno inoltre le elezioni per “Miss San Pietro”. La rassegna di eventi si chiuderà mercoledì 6 luglio. In piazza Senatore Paire e in piazza San Pietro sarà allestito il consueto luna park. Info: www.facebook.com/ABAC-associazione-bagnolese-attività-commerciali



A Salmour sabato 2 e domenica 3 luglio è in programma la Fiera del grano rosso. Sabato 2, a partire dalle 16, ci sarà l’inaugurazione dello spazio fieristico con la banda musicale di Bene Vagienna e le esibizioni degli Sbandieratori del Comune di Cherasco. Alle 17 apertura del museo nella chiesa di Sant’Agostino dove si potrà visitare la mostra “Disegnato dall’acqua. Il paesaggio di un ambiente fluviale”. Seguirà aperitivo in piazza Martiri con accompagnamento musicale del dj Luca Zeta. In serata alle 21 ci sarà la commedia “Un cognac (s)corretto” della compagnia teatrale di Narzole20. Domenica fin dalle 9 si potrà visitare lo spazio fieristico e per i più piccoli ci sarà uno spazio didattico a cura di Slow food; per tutta la giornata saranno organizzati giochi per grandi e piccini. Alle 18 in piazza Martiri si danza con il gruppo Ballacanta, a seguire aperitivo in piazza. Per tutta la durata dei festeggiamenti si potranno degustare diversi prodotti a base di grano rosso di Salmour e tanto altro nel Food park. Info: www.facebook.com/PLSalmour



A Bastia Mondovì torna il Carnevale estivo per le vie del centro paese. L’appuntamento è fissato per sabato 2 luglio, dalle 15 con pomeriggio dedicato alla sfilata dei gruppi mascherati per le vie del paese e serata di street-food, musica e grande festa, con dj Matrix special guest. Info: www.facebook.com/VilleroBeach



Sabato 2 luglio la Proloco Ormea organizza la “Birro Lea”. A partire dalle 18 sarà possibile assaggiare un'ampia varietà di birre artigianali, all'ombra del giardino della Lea. Ad accompagnare le birre, fritto misto o hamburger e patatine. Per bambini e ragazzi ci sarà anche il servizio bar con bibite analcoliche. Durante tutta la serata a rotazione tre dj set si alterneranno fino alle 2. Info: www.facebook.com/Pro-loco-Ormea



Sabato 2 luglio riapre la seggiovia estiva a Pian Munè, Paesana, che consente di raggiungere il rifugio in quota a Pian Croesio e godere della fresca aria di montagna, con splendida vista sul Monviso. In questo fine settimana sono in programma tanti appuntamenti, per tutti i gusti e le età. Sabato ci sarà la prima cena estiva in quota a 1800 metri, che si rinnoverà ogni sabato sera con un tema. Vista panoramica sulla conca o nell’accogliente sala interna del rifugio in quota. Sempre sabato, in collaborazione con Valle Po Ebike experience, è in calendario Ciclocena con partenza da Paesana e arrivo al rifugio Pian Munè. Discesa in notturna oppure prenotando il trasporto per il ritorno a valle non in bici. Domenica 3 si apre la rassegna “Musica in quota”: ospiti gli Emily la Chatte con le loro esibizioni live medley, gag, balletti irriverenti. Appuntamento dalle 13 nell’area verde del rifugio. Sempre domenica ritorna Barbaluc, il cantastorie che con la sua ghironda animerà il Bosco della Trebulina alle 11, 12 e 14, per viaggiare tra storie e leggende sulle sue note musicali nell’atmosfera incantata del bosco. Info: www.pianmune.it



A Bernezzo nel fine settimana torna “Birra Forever Magnesia”, evento all’insegna del cibo, della musica e della buona birra. “Birra Forever” si tiene in località Magnesia, alle porte di Bernezzo. Tutte le sere sarà possibile degustare menù dalle 19.30 (pasta, carne alla piastra, hot dog, panini, crocchette di pollo, stinco, patate, focacce, hamburger e cheeseburger), con piatti preparati e serviti dai volontari della Pro Loco. Sabato 2 luglio, alle 22.30, ci sarà “The McChicken show”, una band che si esibisce fondendo la tradizione bavarese e quella lombarda con una serie di medley di grande impatto. Dopo l’esibizione ci sarà ancora “Kole dj” fino a tarda notte. Domenica 3 luglio, alle 21, ci sarà una serata di intrattenimento in stile pianobar e, su richiesta, karaoke con Andrea Giraudo e Fabrizio Casciola. Info: www.facebook.com/prolocobernezzo



A Castelletto Stura torna in paese la festa patronale di San Magno, fino a lunedì 4 luglio. I festeggiamenti si svolgeranno in piazza Nuova dove sarà presente un grandissimo luna park. La serata di sabato 2 luglio si aprirà alle 20 con una grigliata in compagnia. La serata sarà animata da musiche anni ’80 -’90 -’2000 con “Hit Mania Band”. Domenica 3 luglio è il giorno dedicato al Santo patrono con cerimonie religiose, la benedizione dei mezzi agricoli e aperitivo a buffet presso l’Acli. Nel pomeriggio alle 15 inizieranno i giochi di San Magno per grandi e piccini, presso il campo sportivo. Sempre alle 15, in piazza Italia, si svolgerà la manifestazione “Arte in piazza”. Alle 18.30 si potrà assistere all’esibizione del tradizionale “Bal del sabre” (ballo delle spade) con i danzatori in costume. Alle 20 si terrà il “paella party”. La serata proseguirà con i balli occitani accompagnati dalle musiche dei “Lou Janavel”. Info: www.facebook.com/prolococastellettostura



Tutto pronto, a Cervasca, per la festa dell'ACLI di frazione San Bernardo: nel fine settimana si celebreranno i trent'anni di attività. Sabato 2 luglio, dalle 19.30, si potranno gustare le pizze in piazza cotte con il forno a legna e, dalle 23, della serata con la "Divina band". Domenica 3 luglio, infine, dalle 11.30 la santa messa in memoria dei soci dell'ACLI, dalle 14 il ritrovo del club "La vespa nel cuore" e dalle 20 la grande grigliata mista. Sabato sera sarà possibile godere del menù del paninaro (cheeseburger, salsiccia, hamburger, hot dog e patatine fritte). Nella serata di domenica, invece, si offrirà il menù 'grigliata mista'. Info: www.facebook.com/Circolo-Acli-San-Bernardo-Cervasca



Sabato 2 luglio per le “Passeggiate gourmet” organizzate da Confartigianato Cuneo in collaborazione con Cuneotrekking, l’appuntamento è al giro del gruppo Provenzale/Castello, l’impressionante massiccio roccioso che emerge verticale dai prati dietro Chiappera, una delle borgate più belle dell’alta valle Maira. Questo itinerario sale fino al colle di Greguri, dove si possono osservare gli scalatori sulle vertiginose pareti della Torre e Rocca Castello, separate da una profonda spaccatura. Sul ritorno si godrà una vista privilegiata sulle spettacolari cascate di Stroppia. Ritrovo a Chiappera alle 9. Info: www.creatoridieccellenza.it



Domenica 3 luglio appuntamento a Roaschia con “Catri pass en bucun - Camminata gastronomica tra le borgate”, una passeggiata di circa 6 km dove in ogni tappa si gusterà un piatto, dall’aperitivo al caffè. Appuntamento in piazza San Dalmazzo ore 11,30. Iscrizione obbligatoria. Info e locandina: www.comune.roaschia.cn.it



A Brossasco domenica 3 luglio si svolgerà la passeggiata gastronomica “Sapori di Montagna”. Il percorso si svilupperà interamente nel Vallone di Gilba, con partenza fissata alle 9.30 davanti alla chiesa di San Sisto e toccherà borgata Chiabrandi, Meira La Cascina, Meire di Chiot, Meira Lusiera, Co’ di Oddine, borgata Bianchi e borgata Paris, per poi concludersi nuovamente a San Sisto. I prodotti consumati durante la giornata saranno preparati e serviti dai volontari della Pro Loco. Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento comodo e sportivo, nonché l’uso degli scarponcini. La camminata avrà una lunghezza di 8,5 chilometri e si dislocherà in quota su sentieri di montagna.

Info: www.facebook.com/people/Pro-Brossasco-Valle-Varaita



È entrata nel vivo la fioritura della lavanda nei campi di Sale San Giovanni. Sabato 2 e domenica 3 luglio le vie del vecchio borgo si riempiranno, dalle 9 alle 19, di bancarelle di artigianato e di prodotti enogastronomici. Almeno per i prossimi due fine settimana, le strade comunali che costeggiano le coltivazioni saranno chiuse al traffico veicolare, per permettere lo svolgimento delle passeggiate in sicurezza e tranquillità. Per l’accesso, ai visitatori sarà richiesto un contributo di due euro: il ricavato servirà a far fronte alle spese per l’organizzazione. Sant'Anastasia è aperta dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30, la Pieve di San Giovanni dalle 9.30 alle 18.30. Sono quattro i percorsi turistici da fare a piedi o in Mountain Bike con lunghezze variabili. Con quello marrone si raggiunge l’Arboreto Prandi, costituito da specie arboree di elevata bellezza, provenienti dalle varie parti del mondo. L’ufficio turistico del paese invita anche a visitare i borghi vicini dell’Alta Langa: Priero con la sua torre medioevale, Castelnuovo di Ceva, Camerana, Monbarcaro, Paroldo, Saliceto e Torresina. Info: www.facebook.com/turismosalesangiovanni



Proseguono le manifestazioni estive di Farigliano. Domenica 3 luglio presso gli impianti sportivi di San Cassiano aperitivo con raduno di auto d'epoca. Sempre a Farigliano il Labirinto dei Girasoli sarà aperto al pubblico ogni fine settimana di luglio dalle 9.30 alle 20. Dal 1° luglio fino al 1° agosto è indetto il concorso fotografico “Girasoli di Farigliano” a cui possono partecipare fotografi dilettanti, amatori e professionisti di ogni nazionalità. Info: www.facebook.com/Girasoli-a-Farigliano e www.comune.farigliano.cn.it



- Spettacoli e musica

La musica del Voxonus Festival fa tappa alla Certosa di Pesio domenica 3 luglio alle 16 con il concerto barocco “Voxonus Quartet”. Il prestigioso quartetto d’archi composto da Maurizio Cadossi e Claudia Monti (violini), Claudio Gilio (viola) ed Eugenio Solinas (violoncello) proporrà un repertorio inedito di Gaetano Latilla e Giuseppe Maria Cambini. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione. Info: www.orchestrasavona.it e www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona



A Sommariva Perno continuano gli eventi che rientrano nella rassegna “Estate… in piazza 2022” e in parte nel progetto “Musica, teatro e danza nel paese della Bela Rosin 2022”, proposto dal Centro culturale San Bernardino. Il prossimo appuntamento sarà con il concerto estivo in programma per sabato 2 luglio alle 21 in piazza Montfrin, in pieno centro storico del capoluogo. Al centro della scena, la prestigiosa orchestra “Bruni” di Cuneo, con ingresso libero a tutti.

Info: www.facebook.com/centroculturalesanbernardino



Un nuovo fine settimana con la rassegna “I Suoni della Pietra”, il festival organizzato dal Comune di Bergolo. Sabato 2 luglio, sempre alle 21.15 sul sagrato parrocchiale di Castelletto Uzzone è in programma una serata all’insegna delle colonne sonore. Nel “West Side Story & Co” si esibirà il quintetto di ottoni composto dai musicisti del teatro Regio di Torino e dall’Orchestra Sinfonica della Rai. Domenica 3 luglio si ritornerà a Bergolo, dove alle 20.15 è atteso “Chi è Giulietta”, uno show di danza, canto, ballo, recitazione e cabaret realizzato da Villa Giulietta, residenza riabilitativa dedicata alla cura di persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e del peso. Locandina su: www.comune.bergolo.cn.it



Ritorna Dogliani Open Sounds, la piccola rassegna musicale estiva che si svolgerà presso l’antico borgo Dogliani Castello fino al 3 luglio. I concerti sono ad ingresso gratuito. La rassegna sarà ospitata nel Parco del Castello dei Perno di Caldera, ai piedi della suggestiva Torre Medievale a partire alle ore 21.15. Sabato 2 luglio sarà la volta dei Rebel bit, quattro voci di musicisti “ribelli”, che uniscono la vocalità tradizionale del canto a cappella alla sperimentazione elettronica. L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 3 luglio e vedrà come protagonista Pablo e il mare. Info: https://doglianiturismo.com/dogliani-open-sounds



La rassegna Burattinarte, nel fine settimana presenterà i suoi spettacoli dell’estate 2022 nel Cortile della Maddalena, ad Alba. Sabato 2 luglio i burattini invaderanno il luogo con moltissimi eventi. Dalle 17 fino alle 21, grazie al Ludobus Valdocco si potranno sperimentare giochi d’altri tempi, curiosi, ingegnosi e colorati. Alle 18.30 e alle 20.30 la band bolognese Grande Cantagiro Barattoli darà vita a un buffissimo concerto itinerante lungo via Maestra e dopo aver entusiasmato la gente nelle vie del centro storico, alle 21.15 il gruppo salirà sul palco per presentare lo spettacolo SteamFolk Band. Chiuderà il primo fine settimana di Burattinarte Daniele De Bernardi, che, alle 22 con il suo Teatro dell’Erba Matta, presenterà lo spettacolo Fedroesopolafontaine - Favole di Animali. Informazioni e aggiornamenti su www.burattinarte.it



Sabato 2 luglio quarto ed ultimo appuntamento con “Musica in Cascina” la rassegna che accompagna l’inizio dell’estate albese e del territorio, in un progetto congiunto tra l’Associazione Colline del Gusto e Alba Music Festival. Questa sera sul palco allestito presso la dimora storica denominata Ca ‘d Marieta, in località Piana Biglini ad Alba è attesa l’esibizione del soprano coreano Sang Eun Kim, accompagnato dai suoni suadenti delle arpiste Elena Piva e Marta Facchera. Musiche di Händel, Bizet, Rossini, Donizetti, Puccini e Verdi. Appuntamento alle ore 21 nel giardino e sotto i porticati della cascina, dove in un’atmosfera conviviale, si potrà apprezzare la grande musica. Al termine è previsto un brindisi con importanti vini del territorio. Info: www.albamusicfestival.com



È in arrivo la 15ª edizione dell’Alba Jazz Festival. Fino al 3 luglio il palco dell’Arena “Sacerdote” ad Alba ospiterà ben quattro concerti che avranno tra i protagonisti ospiti internazionali. Mike Stern sarà per la prima volta ad Alba il 2 luglio con la sua Band: Leni Stern alla chitarra, Bob Franceschini al sax, Chris Mihn Doky al contrabbasso, Dennis Chambers alla batteria. La serata finale del 3 luglio è un appassionato omaggio alle Langhe e ad Alba. Una prima assoluta: la neonata Alba Jazz Orchestra eseguirà Ego Scriptor, opera originale composta e diretta da Fabio Giachino, pianista, jazzista che proprio dalla sua Alba ha spiccato il volo verso i più prestigiosi palchi internazionali. Info, prenotazioni e prevendite sul sito: www.albajazz.com



Dal 2 luglio al 10 luglio si svolgerà a Bra la manifestazione denominata «Ma che Musica Maestro!» dedicata al ricordo del Maestro Umberto Balzan che visse ben 25 anni, dal 1966 al 1991, a Bra presso l’Istituto Salesiano e diresse sia la Banda Salesiana «San Domenico Savio» che quella cittadina. La manifestazione si articola su quattro eventi. Il primo si svolgerà sabato 2 luglio alle ore 21 ai Giardini della Rocca di Bra e consisterà in una serata musicale con la presenza di 5 gruppi volutamente molto diversi tra loro proprio per andare incontro ai gusti di tutti. La seconda serata si svolgerà nel cortile dell’Istituto Salesiano di Bra in Viale Rimembranza 19 con un concerto della Banda Musicale cittadina «Giuseppe Verdi» sempre alle ore 21. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e inizieranno con puntualità alle ore 21. Info: www.turismoinbra.it



A Frabosa Soprana inizia il festival “Contaminazioni”. Domenica 3 luglio nella Chiesa di San Rocco appuntamento alle 18 con il Trio Granados (i chitarristi Gian Paolo Lopresti, Roxana Morcosanu e Massimo Riva). Ingresso libero. Info: www.estemporanea.eu e www.facebook.com/estemporanea.eu



Fino al 3 luglio, con la terza edizione di “Cunicoli - Festival diffuso”, Cuneo ospiterà esibizioni, mostre, performance teatrali, live concert, laboratori e molto altro. Sono previste giornate di arte, musica, teatro e laboratori che coinvolgeranno i dehors, le piazze, i cortili, i giardini e i musei dell’intero Comune. Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione on-line. Alle 21 di sabato 2 luglio è in programma live concert by Studio Murena all’Open Baladin, alle 23,30 dj set by Boogia Boogia, alla Birrovia vecchia stazione. Domenica 3 luglio chiude il festival, alle 21 sempre presso Birrovia Vecchia Stazione, il live concert di Anna Castiglia. Programma completo su: www.cunicoli.it, prenotazioni sul sito.



Jazz Visions entra nel vivo della stagione estiva e si sposta a Barge, sabato 2 luglio alle 21, alla ex-Officina ferroviaria. Sul palco il Jumble Music Quintet, guidato dal sassofonista Massimo Valentini. La musica che verrà proposta sarà un’immersione in suoni lontani tra loro geograficamente e culturalmente. Massimo Valentini ha operato una sintesi generata dai luoghi in cui ha suonato e vissuto e la sua musica, che parte dal jazz, si sposta verso le atmosfere e i ritmi del Sud America, fondendosi con quelli dell’Est Europa, creando un autentico “jumble”, termine che indica mescolanza, guazzabuglio, confusione. Info e acquisto biglietti su www.jazzvisions.it



- Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questo fine settimana saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Info: www.castelliaperti.it

A Bagnolo Piemonte domenica 3 luglio ultima apertura del parco del Palazzo Malingri. Dalle 10 alle 18 si potranno ammirare le fioriture delle tante ortensie all’ombra di alberi secolari. Info: www.facebook.com/castellodibagnolo



Appuntamento, presso l’antico maniero dei “Del Carretto” a Saliceto, con la rassegna “…parole e note in Castello”. Domenica 3 luglio alle 15 si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura a cura di Ines Daniela Bertolino e alle ore 16,30 Massimiliano Caldera presenterà “Tra Gotico e Rinascimento, tra Piemonte e Liguria: pittori su un doppio confine. Locandina della rassegna su: www.comune.saliceto.cn.it



Sabato 2 luglio Matteo Saudino è il nuovo ospite delle Passeggiate Letterarie organizzate dalla Fondazione Mirafiore nel Bosco dei Pensieri a Serralunga d’Alba. Saudino è un mitico professore di filosofia del Liceo Classico Gioberti di Torino ed è diventato popolarissimo per le sue lezioni online nelle quali spiega in maniera pop la complessità del pensiero filosofico. A Serralunga Saudino leggerà e commenterà “Ribellarsi con filosofia”, che non è solo un libro di filosofia, ma anche un’arma contro il pensiero normalizzato e uno strumento per coltivare l’indipendenza di giudizio, sempre più indispensabile in un mondo dominato dall’omologazione di massa. Ritrovo alle ore 18 allo store Fontanafredda. Info: www.fondazionemirafiore.it



Ad Alba i tour guidati "Tra le righe di Fenoglio", proposti al pubblico ogni domenica mattina, avranno, per le prime tre domeniche di luglio, un approfondimento cinematografico dedicato ai luoghi albesi che sono stati sfondo per le riprese del film “ll partigiano Johnny”, diretto da Guido Chiesa nel 2000. Il primo appuntamento è per domenica 3 luglio alle ore 10.30 da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi e luogo ideale per iniziare il racconto in 11 tappe della vita di Beppe Fenoglio, che si snoda tra vita privata e civile, dall’amato Liceo classico “G. Govone” al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti e vissuti dallo scrittore. Info: www.beppefenoglio22.it

Sabato 2 luglio alle 21 a Mombarcaro il Teatro Caverna porta in scena “La ballata del vecchio marinaio” scritta da Samuel Taylor Coleridge e tradotta da Beppe Fenoglio per la regia di Damiano Grasselli e la produzione dello stesso Teatro Caverna. Ingresso gratuito. Info: www.beppefenoglio22.it



Il Nuovi Mondi festival 2022 entra nel vivo in questi giorni proponendo un programma ricco di appuntamenti e grandi ospiti, mentre prosegue la proiezione dei documentari del concorso internazionale di film. Sabato 2 luglio alle 18 a Valloriate, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo racconterà la sua esperienza in Afghanistan; quindi, Cecilia Strada alle 21 spiegherà l’esperienza della nave di soccorso ResQ People. Domenica 3, sempre a Valloriate, la proiezione del film “Dove danzeremo domani?” lancerà la prossima camminata “Attraverso la memoria”, mentre la sinergia con Yepp valle Stura proporrà il concerto dei Lhi Balos e dei Baklava Klezmer Soul. Maggiori informazioni sul sito www.nuovimondifestival.it o sulla pagina Facebook del festival.