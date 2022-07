Per la prima volta Lagnasco sperimenta il Servizio Civile

Per la prima volta, anche Lagnasco potrà usufruire di un operatore di Servizio Civile Universale, l’iniziativa del Ministero delle Politiche Giovanili che offre ai giovani tra i 18 ed i 29 anni l’opportunità di dedicare un anno della propria vita alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per la comunità e per il territorio.

Un progetto cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire a fine 2020, partecipando attivamente, con il vicesindaco Oscar Fiore ed il consigliere Claudio Pautasso, alla stesura del Programma predisposto dal Consorzio Monviso Solidale ". . .uscimmo a riveder le stelle". Come si evince dal titolo, un messaggio di speranza dedicato alla ripartenza post pandemia, suddiviso in quattro diversi progetti, tra cui "Costellazioni" in cui rientra l’Operatore Volontario lagnaschese che si pone l’obiettivo, in particolare, dell’animazione culturale verso minori e giovani, del tutoraggio scolastico e, più in generale, di tutte quelle attività sociali per le fasce più deboli.

Un Programma approvato dal Ministero e per il quale, ad inizio anno, erano state aperte le adesioni dei giovani aspiranti, fino alle selezioni, curate dal Consorzio, che hanno portato all’inizio di quest’avventura 35 giovani che, da questa settimana, hanno iniziato il loro anno di Servizio Civile nei 32 Enti o Associazioni partecipanti al Programma di una ventina di Comuni rientranti nel territorio di competenza del Monviso Solidale.

In Comune a Lagnasco sarà operativa, per 25 ore settimanali, la giovane lagnaschese Eleonora Ghibaudo, che con entusiasmo ha iniziato questa nuova avventura, che la porterà a collaborare con la biblioteca, l’oratorio, la scuola materna, la mensa scolastica e l’eventuale doposcuola, oltre a rappresentare un valido supporto agli uffici comunali, in particolare nelle attività di carattere sociale, con il tutoraggio della responsabile dell’Ufficio Tecnico, Eleonora Rosso. Hanno aderito ufficialmente al progetto, in qualità di partner, la Biblioteca Comunale "Benedetto I Tapparelli", l'Associazione "Asilo Infantile Tapparelli d'Azeglio", la Protezione Civile e la Pro Loco Lagnasco.