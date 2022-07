Momenti di paura a Dronero: rapinata una tabaccheria del centro storico

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 2 luglio, a Dronero: in una tabaccheria del centro storico è avvenuta una rapina.

L'accaduto intorno alle ore 16. Armati di coltello, i rapinatori hanno minacciato i titolari al fine di appropriarsi della refurtiva. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, al fine di appurare gli eventi.

Sono in corso le indagini per l'identificazione dei rapinatori. Sempre ieri, in Granda, si è verificata la rapina di un altro locale commerciale, nel comune di Cherasco, ai danni di un bar tabaccheria.