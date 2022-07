La Banca di Caraglio premia il talento con 50 borse di studio a diplomati e laureati

La Banca di Caraglio anche quest’anno mette a disposizione di neodiplomati e neolaureati del territorio cinquanta borse di studio intitolate alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno, per un valore complessivo di oltre 30.000 euro. Venticinque borse di studio, di 500 euro caduna, saranno assegnate a chi ha ottenuto il diploma di maturità di scuola media superiore e altre venticinque, dal valore di 800 euro ciascuna, a coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro lunedì 5 settembre esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito form presente nell’Area Riservata Soci sul sito www.bancadicaraglio.it, dove è possibile consultare anche il regolamento completo. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0171/ 617111 o scrivere a info@bancadicaraglio.it.

“Il ruolo di una banca di credito cooperativo è anche quello di sostenere il talento e le capacità delle nuove generazioni: per questo motivo abbiamo rinnovato anche quest’anno la nostra storica iniziativa delle borse di studio intitolate al Cavalier Ufficiale Luigi Bruno, giunta alla sua sessantunesima edizione – spiega Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. Premiare le eccellenze e promuovere le virtù dei ragazzi del territorio è uno dei modi che ha la banca per accompagnarli nel loro percorso di vita e di crescita verso l’età adulta, valorizzando al meglio le loro capacità”.

Il regolamento prevede che possano partecipare al bando soci o figli di soci della Banca che abbiano ottenuto un diploma di scuola media superiore presso un istituto pubblico o equiparato, con una votazione non inferiore a 95/100. Per quanto riguarda i neolaureati invece, dovranno aver conseguito la laurea magistrale con votazione di 110/110, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022. Oltre ad ottenere la borsa di studio, ogni vincitore riceverà un versamento di 100 euro al Fondo Pensione “Plurifonds – Itas Vita” o ad altro Fondo Pensione collocato per il tramite della Banca, sia esso già titolare o nuovo sottoscrittore. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito e affisso nei locali della sede e delle filiali della Banca.