La Zona di Savigliano di Confartigianato Cuneo ha celebrato la “Fedeltà Associativa” [FOTO]

Una tavola rotonda su imprenditoria femminile e giovanile, cui hanno partecipato l’europarlamentare Gianna Gancia e il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, ha fatto da corollario, lo scorso 3 luglio, alla cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Savigliano.

L’iniziativa, svoltasi presso il Teatro Milanollo, ha voluto mettere in evidenza le tante imprese che da lunga data si riconoscono nei valori della Confartigianato Cuneo, l’organizzazione più rappresentativa del comparto in provincia, ed è stata preceduta da un momento di confronto, appunto, sulle tematiche relative al “fare impresa” visto dalle imprenditrici e dai giovani imprenditori.

In apertura i saluti della presidente di Zona Anna Maria Sepertino e della presidente regionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Piemonte Sara Origlia, seguiti dagli interventi del presidente provinciale Luca Crosetto, del sindaco di Savigliano, alla sua prima uscita pubblica, Antonello Portera, del direttore della Banca CRS Emanuele Regis e del presidente della Fondazione CRS Sergio Soave.

A seguire il confronto, moderato da Daniela Bianco dell’Ufficio Stampa di Confartigianato Cuneo, durante il quale hanno ragionato insieme, oltre alle onorevoli Gianna Gancia e Fabiana Dadone, la presidente nazionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Daniela Biolatto e il presidente provinciale del Movimento Giovani Imprenditori Omar Garino.

Tra le tematiche in discussione, sul fronte “rosa” lo scarso sostegno da parte del nostro Paese allo sviluppo imprenditoriale femminile, nonostante a livello europeo questo comparto si collochi al primo posto con oltre 1,4 milioni di imprese attive, la cronica carenza di politiche efficaci a favore delle donne lavoratrici e la necessità di impostare a loro favore una buona formazione di tipo finanziario. Nei riguardi dei giovani si è invece affrontato il disallineamento tra formazione scolastica ed esigenze di figure professionali da parte delle imprese, il numero crescente in Italia di “Neet”, giovani tra i 16 e i 34 anni che non studiano e non lavorano e il bisogno di insegnare la cultura imprenditoriale già sui banchi di scuola.

A seguire, sono stati consegnati i riconoscimenti per i 60, 50, 40 e 35 anni di fedeltà associativa a trentuno imprese del territorio saviglianese. Due i premi speciali, a Silvestro Riaudo, 91 anni, fondatore della AFFILMECC e attualmente socio Anap, e alle sorelle Lucia (rappresentante di categoria in Confartigianato) e Denise Cocordano per la lunga attività di gastronomia gestita nel centro di Savigliano.

«È un appuntamento importante – ha dichiarato Anna Maria Sepertino, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Savigliano – che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e la capacità dei nostri artigiani. È stato anche un’occasione per confrontarsi su tematiche più che mai attuali e strettamente collegate al nostro settore. Non dimentichiamo, infine, che questo evento ha rappresentato anche un piacevole momento di convivialità, dopo due anni di ristrettezze sociali dovute al Covid, e un gesto di riconoscimento all’impegno dei nostri artigiani associati della zona».

«L’iniziativa – ha concluso Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – ha voluto innanzitutto rendere omaggio a imprenditrici e imprenditori che si riconoscono nei principi della Confartigianato, costituendo la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Oggi, in particolare, abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese nel percorso verso una sostenibilità e una transizione consapevole. Vi è infine, il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio, generando economie e relazioni, dando occupazione e contribuendo allo sviluppo del nostro tessuto sociale».

Insigniti del riconoscimento per la “Fedeltà Associativa”

Oltre 60 anni

· Piumatti Marco, Fabrizio e C snc (costruzione vendita assistenza e manutenzione macchine agricole, Genola)

· Gattino Alluminio di Gattino Elio (produzione e installazione serramenti in alluminio, Cavallermaggiore)

· Mana Carlo & C snc (Produzione artigianale di mobili e arredamenti, Cavallermaggiore)

50 anni

· Automobili Massimino snc di Massimino Federico &C (Autoriparazione e concessionaria auto, Savigliano)

· Tomatis sas di Tomatis Mario &C (Costruzione e riparazione impianti asporta letame e attrezzature agricole, Savigliano)

Oltre 50 anni

· Crosetto srl (Costruzione e riparazione macchine agricole, Marene)

· Ramello Andrea e Giovanni snc (Autocarrozzeria, Murello)

Oltre 40 anni

· OMT di Bruno Matteo (Meccanica di precisione, Cavallermaggiore)

· ITG sas di Palomino Fernardo e Mauricio & C (Carpenteria meccanica, Monasterolo di Savigliano)

Oltre 35 anni

· Arese Rossella (Acconciature uomo/donna, Savigliano)

· Foto studio di Cuntuliano Giuseppe (Fotografo, Racconigi)

· Tortone Riccardo (Carpenteria metallica, Cavallermaggiore)

· Panero Giorgio Mario (Decoratore, Savigliano)

· Correndo Mauro (Posatore pavimenti, Marene)

· Fratelli Franco srl (Impresa edile, Casalgrasso)

· Demichelis Antonio e Demichelis Ilario e C snc (Termoidraulici, Racconigi)

· Sem di Lingua Mauro & Fratelli snc (Impresa edile, Savigliano)

· Corimef di Fissore Fabio, Enrico e Piermario snc (Piegatura e calandratura tubi, Monasterolo di Savigliano)

· Oberto srl (Installazione impianti elettrici, Savigliano)

· Brunetto legno di Brunetto Piero & C sas (Costruzione mobili e serramenti in legno, Monasterolo di Savigliano)

· ITG sas di Palomino Fernando e Mauricio & C. (Consulenza informatica, Monasterolo di Savigliano)

Da 35 anni

· Bruno Impianti srl (Installazione impianti elettrici, Monasterolo di Savigliano)

· TSG di Sobrero Tommaso & C snc (Autotrasporto conto terzi, Marene)

· Deninotti Giovanni (Decoratore, Marene)

· Rosso Michele (Officine autoriparazione, Savigliano)

· Fotoincisa Effegi di Ferracin G & C snc (fotocomposizione e stampa, Savigliano)

· Mobili Dompé snc di Dompé Fratelli (Produzione mobili ed arredi su misura, Savigliano)

· Foto Gino di Balducci Luigi sas (Fotografo, Savigliano)

· Biggi Carlo Autotrasporti di Biggi Carlo & C. snc (Autotrasporti conto terzi, Racconigi)

· Lingua Sergio (Carpenteria metallica, Cavallerleone)

Premio speciale

· Riaudo Silvestro (Fondatore della AFFILMECC di Riaudo Enrico, Savigliano)

· Cocordano Denise e Lucia (Gastronomia, Savigliano)