Sono già passati 10 anni da quando hai messo gli impianti dentali? Ecco quello che devi sapere

Vi siete mai chiesti quanto dura un impianto dentale?

Se sono passati 10-15 anni dall’intervento, è arrivato il momento di preoccuparsi? Per rispondere a questa domanda ci siamo rivolti agli odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

Gli impianti dentali hanno una scadenza?

Non è corretto parlare di durata dell’impianto perché si tratta di una situazione influenzata da molteplici fattori: i materiali utilizzati, la progettazione dell’intervento, l’abilità del chirurgo, la qualità dell’osso e dei tessuti gengivali, la collaborazione del paziente nel mantenere una corretta igiene orale nel post-intervento e nel mantenimento. Sicuramente eseguire un intervento di implantologia in una bocca sana, con il parodonto in buone condizioni e in assenza di infezioni è l’inizio di una lunga storia di successo. L’odontoiatra è tenuto a studiare il caso in modo approfondito, valutando con responsabilità tutta la storia clinica del paziente. Il protocollo implantare sta vivendo grandi evoluzioni, sicuramente gli impianti di oggi non sono gli stessi di 10 anni fa, ma non per questo bisogna preoccuparsi.

Qual è la situazione di chi si è sottoposto all’intervento di implantologia da oltre 10 anni?

Se il paziente non ha sofferto di altre patologie del cavo orale, se si è preso cura dell’igiene della bocca in modo scrupoloso, senza saltare le visite di controllo dall’odontoiatra, non ha di che preoccuparsi. Potrebbe essere necessario sostituire la protesi, cioè la parte superiore dell’impianto se si è usurata troppo, ma si tratta di una situazione che non si presenta spesso. Normalmente un intervento implantare o va a buon fine o fallisce subito, nel senso che non avviene l’osteointegrazione della vite nell’osso mandibolare o mascellare, impedendo l’ancoraggio della protesi. È quello che erroneamente viene chiamato rigetto. Se l’impianto supera il primo periodo, se avviene l’osteointegrazione, lo si può mantenere in salute e far durare a lungo.

Quali sono le indicazioni di cura per chi ha un impianto dentale?

Quando il paziente si sottopone all’intervento di implantologia, l’indicazione terapeutica è quella di non fumare fino alla completa osteointegrazione della vite. Come già accennato è necessario essere particolarmente attenti all’igiene orale domestica e puntuali nei trattamenti di igiene orale professionale. Si tratta di indicazioni che riguardano tutta la popolazione, ma che in presenza di impianti diventano ancora più significative perché incorrere in malattie come la parodontite e la periimplantite significa compromettere la capacità dell’osso di sostenere l’impianto. L’insorgenza di altre malattie, come l’osteoporosi, possono portare allo stesso esito. In presenza di buona salute generale, l’impianto dentale è destinato a durare a lungo.

Cosa possiamo dire a chi si è sottoposto ad un intervento di implantologia molti anni fa?

Il paziente deve assolutamente sapere che, se non si è sottoposto regolarmente a visite di controllo, è arrivato il momento di prendere appuntamento con l’odontoiatra, approfittando dell’occasione per rivedere, insieme anche all’igienista dentale, tutta la procedura per la corretta igiene orale in presenza di impianti.

