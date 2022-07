Una serata “nella terra dei muli” per offrire dieci borse di studio a giovani

“Vi porto con me” è il motto di Luciano Ellena, uno degli ultimi mulattieri d’Italia. L’esperienza unica di Luciano verrà condivisa con il pubblico a Valdieri, presso la sede del Parco Naturale Alpi Marittime, in piazza Regina Elena 30 e la sera successiva a Chiusa di Pesio, in piazza Cavour; in quest’ultimo caso, Luciano “gioca in casa”, ma anche per i suoi compaesani ci saranno nuovi aneddoti e curiosità da scoprire. Presenta Davide Demichelis, che su Luciano ed i suoi muli ha realizzato due documentari per Geo–Rai3: testimonianze, racconti e filmati animeranno la serata.

Luciano e sua moglie, Daniela Turco, vivono in una fattoria che ospita una trentina di asini e muli, oltre a cani, gatti ed altri animali. Luciano vive con i muli da quando era bambino. Da anni ormai, lavora anche con loro, nel pieno rispetto degli animali. Riforniscono i rifugi alpini in estate (i muli non inquinano e con trasporti frequenti consegnano cibi freschi) e accompagnano gli escursionisti nelle gite in montagna.

Le due serate di sabato 9 e domenica 10 luglio saranno anche occasione per presentare la campagna di crowdfunding per finanziare una scuola per “Guide someggiate alpine”. Questa raccolta fondi permetterà di offrire a dieci giovani altrettante borse di studio. I candidati verranno selezionati attraverso un concorso lanciato sulle pagine social della fattoria.

I fondi verranno gestiti dalla cooperativa sociale: ETIC.A. Partecipare al corso (residenziale, presso la cascina a Chiusa di Pesio, della durata di una settimana) permetterà di avvicinarsi a un’attività che offre ottime possibilità di impiego e di scoprire un mestiere antico e prezioso, a stretto contatto con la natura e una specie animale che rischia di scomparire. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati ENGEA, tra cui Luciano Ellena e Daniela Turco.

Tutte le informazioni sul corso per diventare “Mastro mulattiere” sul sito dell’Azienda agricola Lungaserra - La Terra dei muli www.lungaserra.com/corsi.php e aggiornamenti sulle attività e sulla campagna di raccolta fondi sui social: www.facebook.com/lungaserraterradeimuli e www.instagram.com/laterradeimuli. Per informazioni, potete scrivere a terradeimuli@gmail.com. Per sostenere il progetto TERRE DEI MULI: “VI PORTO CON ME!” utilizzare il link https://sostieni.link/31625