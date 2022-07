A Fossano arriva la notte in rosa

Dopo il successo della prima serata, con il tutto esaurito e migliaia di persone in via Roma, nuovo appuntamento a Fossano con It's Friday Then, gli apertitivi con non li hai mai visti, organizzato da un gruppo di privati con il supporto dell'Amministrazione Comunale guidata da Dario Tallone, da Ascom Fossano e dalla Consulta Giovani Fossano, possibile grazie all'impegno dei bar di Via Roma e della Cassa di Risparmio di Fossano.

Con il secondo venerdì iniziano le serata a tema a cura della locale Consulta Giovani guidata da Marco Primatesta che, per questo venerdì 8 luglio, propone una serata a tema "Pink" una notte per colorare di rosa le vie della città, è quindi consigliato un abbigliamento di questo colore.

Sono 7 i locali di via Roma aderenti, Caffè Roma, Caffè Grande, BarBis, Il Faro, Brungaj, Bar Haiti e Caffè Victor, è consigliata la prenotazione con largo anticipo.

Si rammenda che via Roma sarà chiusa al traffico dalle 17 dell'8 all'1 del 9 e che, come previsto da ordinanza sindacale, è vietato il consumo di alcol in vetro (consentito solo ai tavoli).