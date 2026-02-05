La cantautrice Mille sul palcoscenico del Madga Olivero di Saluzzo

Sabato 14 febbraio alle 21,30 con la cantautrice Mille in “Un maledettissimo posto migliore” prosegue la stagione “Magda Groove” organizzata da Ratatoj APS al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.ù

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, è un’artista eclettica, dai mille talenti. Cantautrice, musicista e attrice teatrale, la sua versatilità le permette di parlare a un pubblico ampio, unendo mondi musicali e generazioni apparentemente distanti tra loro. Con le sue canzoni sta costruendo un suo pop che si distingue per una voce da diva d’altri tempi e un sound ben radicato nel presente che la fa essere qualcosa di davvero speciale.

La sua penna è commovente, sfacciata e sensuale e la sua immagine non si dimentica. Nel suo mondo si canta a squarciagola, si piange e si balla. Nel 2020, dopo anni come leader della band Moseek (finalista della nona edizione di X Factor Italia), intraprende la carriera solista, spinta dal desiderio di raccontarsi in prima persona e scegliendo di scrivere in lingua italiana. Pochi mesi dopo il lancio del progetto

Mille ottiene i primi riconoscimenti: nel 2021 vince il Premio della Critica al Festival Musicultura con il brano “La Radio”, nel 2022 il contest 1mnext e, durante l’estate successiva, è opening act per Max Gazzé e Carmen Consoli.

Nel 2023 pubblica il suo primo EP, "Quanti me ne dai", un lavoro che segna l'affermazione della sua identità artistica e suggella l’idillio con un pubblico crescente, soprattutto nei live: nello stesso anno, parte infatti per un tour di oltre 70 date in tutta Italia, fino all’esibizione al Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo nel 2024 (dove viene invitata per il terzo anno di fila).

Dopo ulteriori felici esperienze anche in teatro (dove recita e canta nella riedizione de “La Locandiera” in chiave contemporanea), Mille torna nel 2025 con un nuovo progetto discografico e un tour che la vede sui palchi dei più importanti club italiani. In autunno ha pubblicato l’album “Risorgimento” (TAIGA/Ada Music Italy) e ha dato il via al tour “Un maledettissimo posto migliore”, che approda il 14 febbraio a Saluzzo.

Voce graffiante, stile inconfondibile e un’identità visiva e sonora che mescola forza e delicatezza. Un’occasione unica per riscoprire — o incontrare per la prima volta — tutta la forza espressiva e l’unicità di una delle voci più distintive del panorama musicale italiano.

Il costo del biglietto è di 15 euro + d.p., acquistabile su Mailticket anche con 18App e Carta del Docente al link: https://www.mailticket.it/evento/50570/mille

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

