Il FAI apre il Teatro Toselli: "Oltre il Sipario" per scoprire i segreti della prosa cuneese

Non una semplice visita, ma un viaggio nel cuore pulsante della cultura cuneese. Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, la Delegazione FAI di Cuneo aprirà eccezionalmente le porte del Teatro Toselli per l’evento "Oltre il Sipario". Un’occasione inedita per scoprire i segreti del tempio della prosa cittadina attraverso una modalità di visita totalmente immersiva e corale.

L’iniziativa si discosta dalle tradizionali visite guidate: lungo il percorso, i visitatori non saranno solo accompagnati dai narratori FAI alla scoperta di palchi e architetture ottocentesche, ma saranno sorpresi da vere e proprie "incursioni" artistiche. Grazie alla collaborazione con l'Accademia Toselli e la scuola di danza La Maison de la Danse di Cuneo, attori e ballerine animeranno gli spazi del teatro, dando vita a frammenti di storia e suggestioni coreutiche che renderanno l’esperienza dinamica e indimenticabile.

A sottolineare il valore simbolico dell'apertura è Roberto Audisio, capo Delegazione FAI di Cuneo:

"Il Teatro Toselli è un luogo che i cuneesi amano profondamente, ma che solitamente vivono da spettatori, seduti nel buio della platea. Con 'Oltre il Sipario' vogliamo ribaltare questa prospettiva: l'invito è quello di varcare la soglia per diventare attivi e protagonisti. Non più una fruizione passiva, ma una scoperta consapevole dei dettagli, dei profumi del legno e del velluto, e di quel 'dietro le quinte' che raramente si concede allo sguardo. Conoscere un luogo significa imparare a proteggerlo, ed è questo lo spirito che guida ogni nostra apertura."

L’evento è reso possibile grazie al fondamentale patrocinio del Comune di Cuneo, che ha accolto con entusiasmo la proposta di valorizzazione di uno dei suoi beni più preziosi, e al sostegno della Fondazione CRC, da sempre al fianco del FAI nella promozione della cultura come volano di crescita sociale per il territorio.

Le visite si terranno a turni ogni ora, a partire dalle 10 (ultimo ingresso ore 17).

Per partecipare è suggerito un contributo di 5€ (iscritti FAI 3€.) a sostegno della missione di tutela del FAI. Gli iscritti alla Fondazione (o chi deciderà di iscriversi in loco) avranno accesso prioritario.