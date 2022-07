Con la biblioteca di Bra arriva un mare di storie

La bicicletta elettrica della biblioteca civica di Bra non si ferma porta le storie più belle in giro per la città. Il prossimo appuntamento con le letture itineranti proposte dalla biblioteca “Giovanni Arpino” è per lunedì 11 luglio 2022 a Madonna Fiori, nei locali del Comitato di quartiere, dove le Voci di mamme racconteranno “Un mare di storie”. La settimana successiva, il 18 luglio, ci si trasferisce nei giardini pubblici di via Piumati, dove Daniela Febino racconterà uno dei grandi classici della letteratura per bambini: “Biancaneve e i sette nani”.

L’iniziativa “Oltre la biblioteca” rientra nel programma “Nati per leggere Piemonte”, ed è ad ingresso gratuito. Tutti gli incontri iniziano alle 17 e non richiedono prenotazione. Durante gli appuntamenti è possibile prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare la Biblioteca civica allo 0172-413049 o scrivere all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.bra.cn.it.