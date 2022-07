Alla scoperta di Eleonora, il nuovo assistente virtuale di Confcommercio Cuneo

Si chiama Eleonora e, da domani, sarà la migliore amica degli imprenditori della provincia Granda: si tratta dell'assistente virtuale ufficiale di Confcommercio per le aree di Cuneo, Carrù, Ceva, Mondovì e Saluzzo, iniziativa presentata nella mattinata di oggi (6 luglio) nello spazio incontri della Fondazione CRC.



Presenti il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella, il direttore Marco Manfrinato e - in rappresentanza della Genesis Mobile, azienda leader nel fornire strategie e infrastrutture digitali alle pmi e creatrice concreta di Eleonora - Vincenzo De Simone e Luca Cavallo.



"Una collaborazione partita durante il lockdown, che ho immaginato subito di poter sfruttare per disseminare cultura digitale, in senso lato, sul nostro territorio di competenza - ha sottolineato Chiapella - . Eleonora ci permette un approccio innovativo con associati e non; con lei si passa da una chat automatica a un avatar che somiglia in tutto e per tutto a una persona fisica. E il bello è che è una feature che può essere replicata in ogni tipo di contesto".



"Nella nostra ottica il negozio fisico continua e continuerà a esistere e a essere sostenuto ma ci impegniamo per proporre un catalogo digitale facilmente implementabile dagli imprenditori, con investimenti alla portata di tutti - conclude il presidente - . La transizione digitale, accelerata dalla pandemia, è inevitabile. Il nostro compito è rimanere il meglio possibile al fianco delle aziende e dei loro piani di business".



De Simone e Cavallo hanno presentato nel concreto le funzionalità di Eleonora. Come assistente, informa su servizi, i bandi, le partnership, le convenzioni e i corsi di formazione nelle diverse sedi e forniti da AscomForma, consente di iniziare la procedura di associazione alla sede di riferimento, di lanciare un digital check sullo stato di maturità digitale dell'azienda, e si configura in generale come portale diretto per lo sportello digitale.



Il servizio è accessibile sul sito web di Confcommercio da smartphone e da pc e offre assistenza 24/7 da qualsiasi luogo. Nelle parole dei rappresentanti di Genesis si tratta di un servizio importante in quanto supporto specializzato senza costi fissi, un vero e proprio collaboratore flessibile capace di ottimizzare la fidelizzazione dei clienti anche più esigenti e operare un'ottimizzazione del tempo e dell'efficienza aziendale senza precedenti.



"Mettiamo a disposizione un'iniziativa tecnologica molto avanzata a beneficio degli associati prima e di tutti gli imprenditori poi. A loro guardiamo, affrontando una tematica particolarmente innovativa come quella dell'IA assieme a un partner d'eccellenza come Genesis Mobile, che ci permette di entrare in relazione tecnologica anche con chi non ci conosce" ha sottolineato Manfrinato.



Eleonora, però, non si ferma qui. Verrà aggiornata e analizzata continuativamente, implementato un sistema di ricerca automatica nei bandi; inoltre, l'IA cresce e si evolve automaticamente dopo ogni utilizzo.



"Davvero importante l'apertura e la disponibilita dimostrate da Confcommercio in merito alla digitalizzazione e alla sua sperimentazione, una vicinanza anche operativa e concreta - ha concluso De Simone - . Digitale vuol dire miglioramento dei processi e semplicità, che sono i due elementi principali dietro la creazione di Eleonora: l'IA non stravolgerà il mondo, ma semplificherà diversi dei processi quotidiani dell'attività delle imprese".