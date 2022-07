Savigliano, il circolo Acli di Monasterolo in festa

Sono stati 130 i commensali che hanno spento le prime 44 candeline del Circolo Acli di Monasterolo, sabato 25 giugno. A partire dalle ore 20,30 i gestori del circolo, Doina Pintilie e Angelo Misia, coadiuvati dai preziosi volontari, hanno accolto i partecipanti per la cena sotto le stelle con un ricco menu, che comprendeva: insalata langarola, manzo affumicato, salmone in bella vista, penne al ragù, arista di maiale con spinaci e semifreddo. La serata è poi continuata con musica e animazione per tutte le età.

La festa del circolo ha sancito un ritorno alla normalità, dopo due anni di pausa a causa delle restrizioni covid.

Presente anche lo storico presidente del circolo Tonino Prochietto che al Circolo Acli ha dedicato dodici anni e molte energie e che ha lasciato l’incarico nel 2018.

In rappresentanza del consiglio di presidenza delle Acli Provinciali, Barbara Castellano, responsabile del coordinamento donne Acli Cuneo, ha portato i saluti del presidente Elio Lingua e ha ringraziato oltre ai numerosi intervenuti anche i volontari che sono riusciti a garantire un ottimo servizio e grande organizzazione.

Alle 23, in conclusione, estrazione finale della lotteria con 1° premio weekend per due persone, 2° un orologio da uomo; 3° una bicicletta da donna offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.