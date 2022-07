Bra entra a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili

Questa mattina, venerdì 8 luglio, Bra ha ospitato una delegazione della Rete dei Comuni Sostenibili, associazione nazionale che punta a promuovere politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, cui la città della Zizzola ha recentemente aderito.

Guidata dal presidente nazionale dell’associazione Valerio Lucciarini, la delegazione ha consegnato all’amministrazione cittadina la targa ufficiale che celebra l’ingresso di Bra nel sodalizio con una cerimonia ufficiale andata in scena nella sala consiliare “Achille Carando”.



“Da tempo l’Amministrazione è particolarmente attenta a questi temi, che sono alla base di molte delle scelte fatte fino ad ora”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria. “L’ingresso del Comune di Bra nella Rete dei Comuni sostenibili vuole essere un modo per valorizzare il nostro impegno in favore della sostenibilità e, nello stesso tempo, un mezzo per accedere a nuove esperienze e professionalità, oltre che aprire le porte alla partecipazione a nuovi bandi specifici”.



Molteplici i settori che confluiscono nel vasto quadro della sostenibilità: tutela dell’ambiente, raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio idrico, mobilità alternativa e contenimento dell’inquinamento atmosferico, tutti aspetti su cui confrontarsi con le altre realtà appartenenti alla rete.

Inoltre, l’associazione si occuperà di valutare sulla base di ben 101 parametri (tra cui spazi dedicati al verde, percentuale di edifici con una determinata classe energetica, ecc.) gli effetti delle scelte comunali nell’ambito delle politiche ambientali, fornendo indicazioni utili per la programmazione futura.



“Siamo davvero felici di avere Bra all’interno dell’associazione”, ha commentato il presidente Lucciarini, “perché siamo convinti che l’esperienza braidese avrà molto da dare a tutti noi”.