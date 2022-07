Per accedere alle struture ospedaliere cuneesi è necessario indossare la mascherina Ffp2

L'ASL Cn1 - con un comunicato apposito inviato oggi (venerdì 8 luglio) - sottolinea come sia necessario presentarsi nelle strutture dell'AO S. Croce e Carle già muniti di mascherina Ffp2.



Nessun cambiamento di corso, insomma - la normativa vigente già richiedeva l'utilizzo della mascherina Ffp2 - , ma un ricordare ai cittadini e agli utenti delle strutture la necessità di adottare questo comportamento: settimanalmente il personale dell'ospedale fornisce agli utenti privi di mascherina Ffp2 il dispositivo, una realtà che sta rapidamente diventando non solo inaffrontabile ma del tutto insensata.



La mascherina deve essere ovviamente indossata in modo correto durante tutto il corso della permanenza nella struttura sanitaria.