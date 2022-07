SPECIALE TURISMO: 'Sanremo è sempre Sanremo', il Sindaco Alberto Biancheri presenta la città per l'estate 2022 (VIDEO)

‘Perché Sanremo è Sanremo’: è stato il tormentone degli anni ’90, quando Pippo Baudo lo propose come sigla del Festival. Ma la città dei fiori, sulla riviera ligure di ponente è veramente unica, grazie allo straordinario clima che regala una vacanza, sia estiva che invernale, ricca di possibilità tra sport, escursioni, storia e, ovviamente, mare e spiaggia.

Abbiamo incontrato il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che dopo due anni durissimi (come per tutti) dettati dal Covid, vede per l’estate appena iniziata una città che sta crescendo sul piano degli investimenti degli eventi. Tanta musica e appuntamenti che caratterizzeranno la bella stagione. Tra le diverse location, quest’anno è stata data attenzione al centro storico: “In questi anni abbiamo investito molto – ha detto Biancheri – anche insieme alle diverse associazioni che operano all’interno. Avremo importanti concerti e serate che saranno sicuramente apprezzate. Non dimentichiamo l’inaugurazione dell’auditorium ‘Franco Alfano’ dell’anno scorso e che, quest’estate vedrà moltissimi appuntamenti musicali per tutti i gusti. Ottimo anche il calendario di Pian di Nave, grazie al lavoro di Unoenergy, con un investimento che vede al suo interno la passione per offrire un prodotto di qualità”.

Sanremo ha vissuto una primavera e un inizio di estate con molti momenti di ‘sold out’: “Stiamo lavorando a pieno ritmo – prosegue Biancheri – per una estate che si preannuncia molto interessante. Anche quest’anno abbiamo deciso di consentire l’allargamento dei dehors, per poter accogliere al meglio i turisti che verranno a trovarci. Abbiamo bar e ristorante dove, 9 mesi l’anno, si può vivere all’aperto”.

Sanremo è anche pronta a cambiare, seppur con fatica: “Si, è vero. Parliamo soprattutto del progetto al porto vecchio, che modificherà radicalmente il waterfront del centro città. Ma stiamo pensando anche a fornire di un parcheggio al mercato di piazza Eroi Sanremesi, luogo di grande attrattività per lo shopping, senza dimenticare il palazzetto dello sport e la sistemazione di Portosole, con l’abbattimento del cosiddetto ‘ecomostro’”.

Perché un turista dovrebbe scegliere Sanremo per andare in vacanza? “Abbiamo una città straordinaria, in un territorio molto piccolo dove si può trovare di tutto. Dal mare, all’entroterra, senza dimenticare la cultura, la storia, lo sport, il mare e la montagna. Abbiamo una pista ciclopedonale straordinaria e, nell’arco di 10 km abbiamo strutture importanti sul piano sportivo. Offriamo tanto in una piccola città che, soprattutto per le famiglie, può dare grandi risposte sia in estate che nei weekend e durante i punti. Offriamo una città vivibile, con un clima eccezionale anche in questi giorni di caldo torrido. E’ vero, sono il Sindaco e io non posso che parlarne bene, ma le continue presenze durante l’anno confermano quanto dico”.