A Carrù il primo memorial dedicato a Deborah Ballesio, vittima di femminicidio nel savonese

Al Poligono di tiro di Carrù si è tenuto il primo Memorial dedicato a Deborah Ballesio la donna originaria della Valbormida in provincia di Savona uccisa a colpi di pistola dall'ex marito Domenico Massari la sera del 13 luglio di tre anni fa in un locale della cittadina ligure.

Deborah era molto legata a Carrù proprio per la sua situazione personale che l'aveva portata a denunciare per ben 19 volte l'ex coniuge per minacce e stalking e per difesa personale aveva chiesto e ottenuto il rilascio del porto d' armi diventando segretaria e istruttrice di tiro nel Carrù Shooting Club. In questa sede si era impegnata a insegnare alle donne in collaborazione con il Comune di Carrù le tecniche di autodifesa utilizzando anche lo spray al peperoncino.

A rendere omaggio a Deborah l'Europarlamentare Gianna Gancia, in prima linea per contrastare il triste fenomeno sempre più dilagante del femminicidio.

"Siamo qui per ricordare una grande donna - ha dichiarato l'europarlamentare - un' imprenditrice solare e sempre sorridente che nonostante le tante denunce contro l'ex marito è stata freddata senza pietà davanti agli occhi di amici e conoscenti. Siamo qui per portare il suo nome come esempio contro la violenza sulle donne e per sensibilizzare tutti contro questa triste piaga sociale."



Come portavoce della Liguria è intervenuto il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana: "Purtroppo sono sempre in aumento in Europa e soprattutto in Italia i casi di violenza, il sistema giudiziario è colpevolmente assente malgrado le tante denunce delle vittime. Questa giornata è un modo per mantenere vivo il ricordo di queste donne e per mantenere sempre accesi i riflettori su questo fenomeno".

E a portare una testimonianza la Consigliera di Parità Regione Piemonte Anna Mantini: "Deborah l'ho conosciuta e l'ho frequentata in occasione di una serata dedicata alla difesa personale, aveva invitato diverse donne e aveva, tra le tante cose, insegnato anche ad utilizzare lo spray al peperoncino, sembrava serena e per niente preoccupata o impaurita ma trasmetteva una forte volontà di insegnare a tutte noi di autodifenderci."

Il Memorial è stato aperto con un' introduzione del Consigliere Comunale del Comune di Carrù Efrem Biaritz: "Deborah Ballesio era molto legata al nostro territorio e aveva presentato all'amministrazione comunale diverse attività proprio inerenti al corso di autodifesa femminile, era una donna attiva e piena di interessi e idee".

La commemorazione sì è conclusa con la lettura della preghiera del Patrono protettore dei tiratori San Gabriele Possenti.