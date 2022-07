A Pian Munè di Paesana il prossimo weekend la scelta è fra sport, festa e natura

Pian Munè di Paesana il prossimo weekend offrirà un’ampia scelta di eventi suddivisi fra sport, festa e natura.

Sabato 16 luglio

Everesting in bici di Max Vanzetti. Dopo l'everesting da Skialp ritorna la sfida: 10 salite sulla strada che da Paesana porta a Pian Munè. Siete disponibile bikers? Venite a dargli il vostro supporto accompagnandolo in bici su una salita! Si comincia sabato sera fino a domenica pomeriggio non-stop.

Sabato sera 16 luglio

Festa d’estate con Alba in Quota Neutro. LO staff di Pian Munè vi aspetta per festeggiare insieme con cena in quota e DJ fino all’alba!

Navetta + Cena + Ingresso: 50 euro

Navetta + Ingresso: 25 euro

Ingresso: 15 euro

In collaborazione con Polaris Young

Per info e prenotazione contattare Andrea 3248714485 o Lorenzo 3206857876.

Domenica 17 luglio

Osserviamo le Marmotte con Fulvio Beltrando: alle 14 il fotografo naturalista vi accompagnerà e vi spiegherà come osservare e fotografare da vicino gli animali che vivono in montagna senza disturbarli, giocando a nascondino con le marmotte della conca di Pian Croesio.

Domenica 17 luglio

Notturna per famiglie: accompagnati dalla guida naturalistica alla per scoprire le bellezze naturali che puoi vedere solo quando scende la sera. Ritrovo alle 21 nel parcheggio sterrato lungo la curva a gomito in Borgata Droe per passeggiare nel bosco che collega il Rifugio Bertorello a Pian Munè.

Adulti 5 euro - Bambini gratuiti

Novità di luglio

Pian Munè è arrivato su Telegram, seguici per scoprire tutti gli eventi!

Ricordiamo che continuano le promozioni “Seggiovia” con corsa andata e ritorno in seggiovia con pranzo in quota a 20 euro ed “E-bike” con pranzo più piscina dal lunedì al venerdì a 65 euro (esclusi i festivi), il sabato, la domenica ed i festivi a 85 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 3286925406, anche tramite whatsapp.