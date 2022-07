L’Angolo del Futuro, ai Doi Pass, con gli atleti olimpici di Bob e Skeleton

“I giovani non vogliono vivere solo di connessioni virtuali ma anche di relazioni reali, hanno però bisogno di spazi vivi e aperti dove possano condividere le loro idee e soprattutto confrontarsi”.

Dopo il debutto della settimana scorsa, che ha ottenuto un ottimo risultato in termini di pubblico e partecipazione giovanile, torna, ai Doi Pass, il salotto de “L’Angolo del Futuro”. E rilancia con un appuntamento che abbraccia i valori sani e formativi dello sport: partecipazione, rispetto, appartenenza, emozione, impegno.

In piazzetta Levi, per incontrare i giovani, confrontarsi e condividere con loro idee e prospettive per il proprio futuro e quello della città, saranno presenti gli atleti olimpici di Bob e Skeleton: Mattia Gaspari (Fiamme Azzurre), Patrick Baumgartner (Fiamme Azzurre), Mattia Variola (Fiamme Azzurre), Lorenzo Bilotti (Fiamme Oro), Eric Fantazzini (Carabinieri), Robert Mircea (Carabinieri), Delmas Obou (Fiamme Gialle), Enrico Ghilardini (Bob Club Cortina). Partecipa il preparatore atletico della nazionale italiana di Bob, Giovanni Mulassano.

La serata sarà accompagnata dal sottofondo musicale di DJ Alessio Ferrai [EQ], illustrazioni futuristiche di Christian Curti.