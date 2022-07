Lunghe code questa mattina, giovedì 14 luglio, nel comune di Costigliole Saluzzo a causa di un guasto alla rete di passaggi a livello della rete ferroviaria.

A causa di un guasto tecnico, i passaggi a livello via Savigliano, via Villafalletto e via Saluzzo sono bloccati e non consentono il normale passaggio del traffico.