Pontechianale, l'impianto di risalita riapre i battenti

L’impianto di risalita di Pontechianale riapre i battenti dopo l’incidente di sabato 2 luglio.

Il gestore Riccardo Tidili: “Sicuramente poteva avere conseguenze ben peggiori e sono ancora in corso le indagini per fare chiarezza sulla dinamica di ciò che è realmente accaduto ma la notizia fondamentale è che da domani, venerdì 15 luglio, la seggiovia riaccende i motori. Due ed in tempi diversi sono stati gli appositi sopralluoghi con prove di carico e funzionamento (il primo subito dopo l’accaduto e il secondo qualche giorno fa) da parte di tecnici specializzati incaricati dalla Procura di Cuneo. Entrambi non hanno rilevato alcun difetto di manutenzione e l’impianto rispetta quindi le norme specifiche di settore. La seggiovia, perciò, è sicura e rispettando le regole di viaggio è improbabile che possano accadere altri episodi simili."