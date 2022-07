Studentesse monregalesi realizzano le scenografie per la Bohème che da Cuneo farà tappa anche in Svizzera e in Spagna

L'amore che che bussa alla porta di giovani artisti bohémien che vivono nella dell'800, insieme all'inevitabile destino.

Una gremita piazza Virginio a Cuneo, mercoledì 13 luglio, ha fatto da palcoscenico en plein air a "La Bohème" di Giacomo Puccini, all'interno della rassegna "Cuneo Classica Festival...e dintorni", promossa dal Comune di Cuneo, organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

Uno spettacolo molto apprezzato che ha celebrato la grande opera lirica coinvolgendo anche giovani studenti: a realizzare le scenografie sono state infatti due ragazze monregalesi, studentesse del liceo artistico "Ego Bianchi" di Cuneo: Alessia Danna (Villanova Mondovì) e Anna Araghi (Montaldo Mondovì).

"Grazie a Roberto Punzi la nostra classe (ex 5^D) è stata coinvolta in questo bel progetto" - raccontano le studentesse - "Siamo partiti dal giapponismo, che avevamo trattato con la nostra docente, la prof.ssa Grazia Gallo e poi tutto si è evoluto. Abbiamo messo insieme le nostre idee e per realizzare le scenografie ci siamo ispirate allo stile degli edifici Ottocenteschi parigini".

Tre i fondali che hanno realizzato: la soffitta, il caffé Momus e la dogana, spazi in cui si svolgono i quattro quadri che compongono l'opera pucciniana.