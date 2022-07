Domani i funerali di Adriano Dutto, morto tragicamente sulla Torre San Giorgio - Saluzzo

Si terranno domani, sabato 16 luglio, presso il Santuario della Salesea di Cardè alle ore 10 i funerali di Adriano Dutto, il 28enne vittima dell’incidente sulla Torre San Giorgio-Saluzzo nel pomeriggio di martedì 12 luglio.



Il rosario in ricordo del defunto verrà recitato questa sera, 15 luglio, alle 20,30 nella parrocchia Santa Caterina di Cardè.



Grande appassionato di moto cross, disciplina in cui per anni ha gareggiato a livello dilettantistico, per Dutto è stato fatale lo scontro con un Doblo alla cui guida si trovava un 74enne poi trasportato al S.S. Annunziata.



Ex dipendente della Maie si era messo in proprio da qualche anno ed era titolare della Mib Sas, azienda operante nel settore dell’impiantistica a biogas per molte aziende agricole del territorio e con diverse maestranze alle sue dipendenze.



Originario di frazione Cantogno nel comune di Villafranca Piemonte si era poi trasferito nel comune di Cardè.



Adriano Dutto lascia la fidanzata Valentina, la mamma Vilma Dalmasso, il papà Massimiliano, il fratello Alessandro con la moglie Tracy e le nipotine Angelica e Emily oltre a nonni, zii ed altri familiari



La salma di Dutto partirà alle ore 9,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Saluzzo.