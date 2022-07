Estate ragazzi ad Alba prosegue con il piede giusto nei veri quartieri

Estate ragazzi ad Alba sta procedendo nel migliore dei modi. L’iniziativa voluta dal Comune di Alba quest’anno è stata impreziosita da un’organizzazione che ha puntato sulla collaborazione con il Consorzio socio assistenziale ed educatori professionisti, presenti nei diversi quartieri dove i bambini ed i ragazzi sono divisi in gruppi, creati per stare insieme tra gioco, didattica e scambi di idee.



Le prime settimane, che hanno registrare il sold-out nei vari centri, soddisfano Elisa Boschiazzo, assessore con delega al sociale ed alla scuola per Alba:«In queste due settimane ho terminato il giro dei centri di estate ragazzi per fare il punto della situazione - afferma Elisa – e devo fare i miei complimenti a tutti. Nel giro finale di ieri (giovedì 14 luglio) sono stata al centro Ubuntu nel quartiere Moretta, al GS San Cassiano, e a Il Pianeta presso il campo sportivo di San Cassiano.



Anche in queste realtà si vive l’iniziativa con grande entusiasmo sia da parte delle famiglie che dei bambini. La giornata passa tra giochi, momenti di studio, confronto, attività educative, e vedo che non ci sono mai momenti di noia, e questo è importante, perché permette ai partecipanti una relazione sociale migliore. Vengono organizzati anche incontri con altri centri: in questo modo i quartieri si incontrano e crescono insieme, discutendo anche delle eventuali problematiche. Continuiamo così: la miglior risposta è vedere la gioia ed i sorrisi sui volti dei bambini. E questo per me è il risultato finale più atteso».



E la prossima settimana ci sarà un importante incontro simbolico in Comune: «Come segno di gratitudine e di interesse - conclude l’assessore Boschiazzo – la prossima settimana il Comune ospiterà un gruppo di estate ragazzi. Accederanno alle sale comunali ed agli uffici i ragazzi dell’Ubuntu, ai quali spiegherò come funziona il nostro Comune, sottolineando non solo la storia del palazzo comunale ma soprattutto l’importanza di chi lavora negli uffici che permettono alla città di muoversi. Sarà un momento formativo per tutti. Un grazie particolare a Luca Anolli del Consorzio Socio Assistenziale che coordina con noi i vari centri di estate ragazzi».