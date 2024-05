Chiusa di Pesio: dalla Regione 3.650.000 euro per il ponte di Via Mondovì e la sistemazione idrogeologica

Il ponte di via Mondovì di Chiusa Pesio

Con l'ultima tranche di finanziamento erogato dalla Regione Piemonte, per un ammontare totale di 3.650.000 euro, il Comune di Chiusa di Pesio è pronto ad appaltare l’importante progetto di sistemazione idrogeologica del torrente Pesio in Via Mondovì che include la sostituzione dell'attuale ponte con una moderna struttura a campata unica.

"Si tratta di un intervento fondamentale per la mitigazione del rischio alluvionale e la salvaguardia della nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Claudio Baudino, sottolineando l'importanza dell'opera. "A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ringrazio la Regione Piemonte per la costante attenzione alle esigenze della nostra valle e il sostegno finanziario. Inoltre, desidero esprimere la mia gratitudine all'Ufficio Tecnico comunale e al responsabile Marco Audisio per l’impegno profuso, insieme ai progettisti, che ci ha consentito di raggiungere l’importante risultato”.