Marene, un tuffo nella storia alla casa di riposo "Anni Azzurri - Residenza La Corte"

Si è svolto martedì 30 aprile presso la R.S.A. “Anni Azzurri – Residenza La Corte” di Marene, nell’ambito delle attività culturali della Struttura, l’evento “Festeggiamo la libertà. Dallo sbarco in Sicilia il 10 luglio 1943, passando attraverso la lotta, la resistenza per la libertà” che ha avuto come relatore il Prof. Giulio Ambroggio.

Il pubblico intervenuto numeroso è stato coinvolto dalla esposizione storica del prof. Giulio Ambroggio presentato nel saluto iniziale della Direttrice dott.ssa Paola Bollati.

L’intervento ha evidenziato i fatti storici con dovizia di particolari facendo leva sul bisogno di tenere viva la memoria delle atrocità nazi-fasciste e di quanti lottarono e permisero la liberazione dell'Italia; un’occasione per riflettere e per ragionare sul presente e sull'avvenire del nostro Paese.

Il relatore ha voluto sottolineare che parte significativa della liberazione fu dovuta anche ai partigiani e a quanti diedero il loro generoso e fattivo contributo. La Resistenza fu coordinata dai Comitati di Liberazione Nazionali il primo dei quali sorse a Roma il 9 settembre 1943 mentre il Re e Badoglio fuggivano. Le rappresaglie tedesche furono feroci: lo testimoniano i 335 civili massacrati a Roma nelle Fosse Ardeatine, la strage di Marzabotto, nei pressi di Bologna, dove si contarono 1830 vittime e a Boves dove anche il Curato Don Mario Ghibaudo di appena 23 anni verrà ucciso insieme a numerosi civili. Il governo provvisorio, guidato da Alcide De Gasperi, stabilì per decreto che il 25 aprile di ogni anno sarebbe stata festa nazionale. Era il 22 aprile del 1946.



Dopo un vivace dibattito, l’evento si è concluso con un apprezzato apericena.