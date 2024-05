Monregalese, campiscuola ACR: aprono le iscrizioni per l’estate

Con l’avvicinarsi dell’estate torna la possibilità di vivere l’esperienza dei campiscuola ACR alla Casalpina di Serra Pamparato: una settimana fatta di condivisione, allegria, gioco, camminate in montagna, crescita personale e spirituale, ma soprattutto momenti indimenticabili che rimangono nel cuore da un anno all’altro.

Tre le proposte per i bambini e i ragazzi di elementari e medie: dal 17 al 23 giugno il I campo (2, 3 e 4 elementare), dal 24 al 30 giugno il II campo (5 elementare e 1 media) e dal 1 al 7 luglio il III campo (2 e 3 media). In tutti i campi i ragazzi saranno accompagnati da un gruppo di educatori che hanno già iniziato a trovarsi per preparare le attività e le sorprese per ogni gruppo, e da un sacerdote che accompagnerà il cammino di ragazzi ed educatori.

Le iscrizioni apriranno ufficialmente sabato 11 maggio: per iscriversi è necessario compilare un modulo online che si può trovare sulla pagina instagram acr.mondovi (da seguire anche per avere aggiornamenti vari) o richiedere via mail acr.mondovi@gmail.com . Per ulteriori info è anche possibile contattare i responsabili diocesani Gabriele (331 2830009) e Pietro (331 4229795).

Vi aspettiamo per continuare – o iniziare – a camminare insieme, vivendo un’estate davvero eccezionale!