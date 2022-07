Il mondo del Moscato perde Giovanni Bosco del Coordinamento Terre del Moscato

Il Piemonte perde uno dei suoi figli più creativi e appassionati. È morto a 75 anni compiuti il 19 giugno, Giovanni Bosco del Coordinamento Terre del Moscato, attivo con decine di progetti e battaglie per il territorio, chiedendo attenzione verso i vignaioli e la filiera del moscato.



Nativo di Santo Stefano Belbo, viveva a Canelli da anni e aveva partecipato a diverse realizzazioni: dall'allestimento della casa di Cesare Pavese e al relativo Premio culturale alla rassegna dei Moscati e allo stesso Coordinamento.



Scrive il blog 'Sapori del Piemonte': "Giovanni aveva una visione aperta e futuribile del mondo del moscato bianco, non solo legato al comparto vino, ma come un grande ombrello sotto cui coesistevano le tante anime di un’area unica al mondo con potenzialità di cui anche ora, dopo tante battaglie e per svariati motivi, si stenta a prendere completa consapevolezza".



Lo ricordano in tanti, anche sui social. Scrive Romano Dogliotti, presidente del Consorzio dell'Asti: "Lo conoscevo da una vita, ci sono rimasto davvero male perché ci siamo visti non più tardi di una decina di giorni fa, come spesso abbiamo fatto negli anni per scambiarci qualche notizia. Giovanni, per il Moscato, ha fatto veramente tanto nella propria vita e ha sempre messo la qualità al primo posto, spendendosi soprattutto per produttori e vignaioli. Una figura ben voluta e mai criticata".



Il blog per cui scriveva, l'Asinel Brusch, lo ricorda così: "Ciao Giovanni! Grazie di tutto quello che hai fatto per noi! Voglio ricordarlo così, con una delle sue più famose frasi: 'Ognuno ha il territorio che si merita. In base alla fantasia, l'intraprendenza e un po' di fortuna delle donne e degli uomini che ci abitano'. E, come diceva sempre, 'Buon moscato d' Asti!'"