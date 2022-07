Dove andare e cosa fare in questa calda domenica di luglio

Molti di questi eventi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione in caso di maltempo. Le iniziative in calendario per questa domenica sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Paesi in festa





Langhe e Roero





Domenica 17 luglio a Serravalle Langhe sarà la Giornata dell’arte. Dalle 9 alle 17 pittori di Langa

presenteranno le loro opere in piazza del Municipio. Si tratta di Pierre Tchakhotine, Nadia Lavrova, Luigi Carbone, Libero Nada, Angela Bonetto, Giovanni Cauda; Giovanni Borgarello esporrà le sue sculture. Sarà inoltre possibile visitare l’ex oratorio di San Michele, che all’interno mette a confronto l’arte contemporanea di David Tremlett con affreschi del Quattrocento. Il pittore inglese ha progettato la decorazione esterna del soggiorno per anziani Boeri: un’autentica esplosione di colore. A pranzo si potrà gustare il menù di pesce preparato dalla Proloco su prenotazione.

Nel pomeriggio laboratorio di pittura adatto a ogni età. Aperitivo alle 18.30, poi spazio al Dj Daniele Bertaina. Info: www.facebook.com/prolocoserravallelanghe21





A Grinzane Cavour torna la Festa patronale della Madonna del Carmine tra musica dance e musica classica, buona tavola, tradizione e spettacoli. Oggi, 17 luglio, presso il parco del Castello di Grinzane alle 17 ci sarà la presentazione del libro di Daniele Riccardo Vaira “Cafuné”. Alle 18 appuntamento con “Musica dal Nuovo mondo” con l'Orchestra da camera “Romeo Paglia”, soprano Daniela Pellerino, direttore Paolo Paglia e alle 19.30 l'atteso concerto con “Kuintorigo” e la serata “Pitulè, beive e balè, cina merendoira” con grigliata, raviole e patate. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico di chiusura della giornata ai piedi del maniero, a cura della “Pirotecnica Astesana”. La patronale si concluderà lunedì 18 luglio.

Info: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour





Oggi, domenica 17 luglio, appuntamento con la Fiera del Tartufo nero di Roddino, rassegna dedicata interamente al Tuber aestivum. Il programma comincia alle 9 con la messa solenne per la festa patronale di Santa Margherita. A seguire via alle mostre dedicate al Tuber aestivum “Back to Black” e quella fotografica dal titolo “Roddino, le nostre storie”. Poi, alle 10, il benvenuto ai trifulao e ai roddinesi, un incontro e confronto con la partecipazione del presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi. Alle 10,40 appuntamento con la “Foto del secolo”, uno scatto per immortalare tutti i roddinesi. Poi i protagonisti torneranno a essere i trifulao con i loro cani, impegnati nella sfilata d’onore seguita dal pranzo al tartufo nero. La giornata si concluderà con musica e intrattenimento per i più piccoli. Info: www.facebook.com/proroddino





Cossano Belbo festeggia la patronale della Madonna del Carmine con musica, giochi ed enogastronomia fino al 19 luglio. Nella mattinata di oggi, domenica 17, ci sarà l’esposizione di attrezzature agricole e il raduno di trattori d’epoca. Dalle 20, serata gastronomica con la porchetta di Tarcisio, panini, stuzzicherie, vino e birra. La giornata terminerà, alle 22, con il concerto della Shary band. I festeggiamenti si concluderanno martedì 19 luglio.

Info: www.facebook.com/prolococossanobelbo





A Montà d’Alba la frazione San Vito tornerà a ospitare la tradizionale festa della Madonna del Carmine. Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi. A partire dalle 15 prenderanno il via il gran mercatino delle pulci e dell’artigianato e il torneo di calciobalilla. Alle 16.30 partirà il quarto raduno di Vespa e moto, accompagnato dall’esibizione della banda musicale La montatese. Alle 18 è previsto l’aperi bench, aperitivo dalla panchina gigante installata sulle colline che dominano la frazione. Alle 21, la palla passerà a “Digestivo in consolle”, Dj set proposto al bar dell’oratorio. A chiudere la giornata ci penserà il liscio di Sonia De Castelli, in pista dalle 21.30. La festa terminerà lunedì 18. Per tutta la durata della festa resteranno aperti il banco di beneficenza, il luna park, il bar dell’oratorio e lo stand enogastronomico a partire dalle ore 19.30.

Info: www.comune.monta.cn.it/2022/07/07/frazione-san-vito-in-festa-dal-15-al-18-luglio





Fino ad oggi, domenica 17, a Canale, si svolgerà Canaleontica, il nuovo festival del Roero con musica, arte, cultura, street food, ambiente e relax. Gli appuntamenti, a ingresso libero, saranno oggi dalle 15 alle 24 a Casa natura. Il gruppo di giovani del Roero Rocche n’roll presenterà un talk a sfondo ambientalistico con Roberto Cavallo, fondatore della cooperativa Erica. Dal pomeriggio, spazio a relax e benessere con i trattamenti e massaggi. Sono in programma laboratori e lo spettacolo di Enrico Gambone, che porterà in scena Lui, liberamente tratto da Il grigio, di Giorgio Gaber. Non mancherà, durante la giornata, la musica elettronica dal vivo di Tweeedo.

Programma completo su: www.facebook.com/radiofujot





Cuneo e Valli





La festa patronale di Mellana a Boves è in calendario fino ad oggi, 17 luglio. Dopo le cerimonie religiose della mattinata, alle 12 aperitivo e alle 14 gara di petanque a sorteggio. Alle 15 i Vespri in chiesa e alle 15,30 e 16,30 visite guidate al santuario su prenotazione. Nel salone parrocchiale anche piccole mostre e scatolata di beneficienza. Alle 19 il Comitato propone la giovane artista mellanese Agnese in concerto che anticiperà la polentata mellanese delle 20,30 e poi alle 21,30 il concerto dell’orchestra Scacciapensieri. Info: https://festeggiamentimellana.blogspot.com





Appuntamento a Brondello con la Sagra della Brigna Dossa, fiera frutticola con le tante eccellenze del territorio. Sarà anche occasione per ammirare i più forti atleti di Drift Trike, spettacolare disciplina su tre ruote, di cui nel paese si disputano oggi i campionati nazionali. Il programma della Sagra propone anche appuntamenti culinari: il pranzo di questa domenica prevede vitello tonnato, lasagne, brignolà; la cena, con l’animazione del nuovo show “Figli delle stelle”, avrà invece come piatto principale la porchetta. Nel pomeriggio si alterneranno per le vie del paese I Sensa Nom (Balli occitani), Gli Allegri Sognatori, il “contastorie” Marino Palmero (Orso) e sono in programma giochi di una volta, quiz, divertimenti e laboratori per bambini e famiglie. La sera, in compagnia del dj Jhonny Manfredi, sfide musicali a premi che porteranno alla pista da ballo.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/sagra-della-brigna-dossa





Questo fine settimana ai Ciampetti, borgata di Ostana sono in calendario i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, o, come amano definirla gli Ostanesi, la Madonna dei Fucili. Oggi alle ore 13.00, si terrà il pranzo in onore della Madonna dei “Fucili”. Prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 si potrà danzare sulla pista in cemento con le note “liscio” del gruppo “Paolo, Alberto e la Band”. Info: www.facebook.com/prolocostana





A Sampeyre oggi, domenica 17 luglio, a partire dalle 14, ritorna la “Festa delle Bolle”, uno degli appuntamenti “classici” dell’estate del paese. La manifestazione si svolgerà in piazza della Vittoria. Per tutto il pomeriggio, bollari, trucca bimbi e giocolieri animeranno la piazza e le vie del paese. Verranno montanti diversi stand dedicati ai giochi da strada. Dopo la merenda a base di pane e nutella, prevista per le 16.30, si esibirà il gruppo Hydrocrew di Piasco, che animerà i partecipanti

con sessioni di danza fitness. Al termine del pomeriggio si terrà invece una grande cena in compagnia a base di pizza, il cui ricavato andrà a favore dell’AIL. In conclusione, alle 21, si terrà lo spettacolo “Tela Bianca” dell’Asd “Il Geko”. Info: www.facebook.com/prolocosampeyre2022





Riapre nei fine settimana, e proseguirà per l’intero mese di agosto, il “Budellino di Casteldelfino”, e oggi si festeggerà la patrona Santa Margherita: processione alle 10,30, messa solenne alle 11, con la Banda musicale di Villafalletto. Nel Budellino sono da scoprire negozietti di hobbisti, laboratori, bancarelle di oggettistica, souvenir, libri. Lungo questo percorso si possono osservare il diorama del Bosco dell’Alevè al Centro Visite gestito dal Parco del Monviso, la chiesa parrocchiale di Santa Margherita, la fresca e limpida acqua della fontana del Truei e le bellezze architettoniche del centro storico. E dopo lo shopping i visitatori potranno ancora dirigersi alla scoperta del Museo en plein air di arte sacra Santi del Popolo. Al piano superiore si apre l’area naturalistica montana per bambini. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it





Intenso fine settimana, con tanti eventi a Pian Munè, Paesana. Questa domenica è in programma “Osserviamo le Marmotte” con Fulvio Beltrando. Alle 14 il fotografo naturalista accompagnerà i presenti alla scoperta del suo affascinante lavoro, per scoprire come osservare e fotografare da vicino gli animali. Sempre oggi si potrà partecipare alla gita notturna per famiglie accompagnati dalla guida naturalistica per scoprire le bellezze naturali quando scende la sera. Ritrovo alle 21 nel parcheggio sterrato lungo la curva a gomito in Borgata Droe per passeggiare nel bosco che collega il Rifugio Bertorello a Pian Munè. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune





A Rifreddo si festeggia San Luigi fino al 20 luglio. Oggi alle 10.30 sono in programma messa e processione con la banda di Barge e rinfresco aperto a tutti. Nel pomeriggio Color Fun: la passeggiata dei colori, per bambini e ragazzi. Alle 17 Color Party con la musica del dj Don Calo. Alle 20 cena a base di antipasto, costine, carne alla griglia, formaggio, dolce sotto il palatenda su prenotazione. Dalle 21 concerto di corali piemontesi a scopo benefico. Si esibiranno: Le voci di Montagna, J’ Amis del Cher, I Ritrovati, I Cantori del Re. Presenta la serata Ilaria Salzotto. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Ugi, per la ricerca sui tumori infantili.

Info: www.facebook.com/prolocorifreddo





Ad Andonno si svolge l’11ª edizione della Festa della lavanda. Oggi, 17 luglio, dalle 9 ci saranno i mercatini lungo le vie del paese, alle 12.30 polentata, musica occitana, antichi mestieri dalle 15 e alle 19 merenda sinoira in piazza Sant’Eusebio.

Programma completo: www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/2247/xi-festa-della-lavanda





Una festa di folclore e gruppi popolari ad Ormea, dove torna “Patoci e mascarei ‐ riti, miti e maschere”. Parteciperanno il gruppo folk “Sant’Andrea” di Gonnesa, Sardegna, il musicista e ricercatore Rinaldo Doro, i musicisti dell’Ensemble Enbe dalla Valle d’Aosta e i tradizionali “aboi”, “patoci” e “sunau” del Carnevale storico di Ormea. Oggi, domenica 17 luglio, sarà la giornata delle esibizioni, con canti, balli e musiche itineranti dei gruppi popolari dalle 15 in tutto il Borgo di Ormea. Info: www.facebook.com/ulmeta





Tutto pronto, a Cervasca, per il "Cervasca Fest", la nuova veste della tradizionale festa patronale con tanti eventi. Giornata clou quella di oggi, 17 luglio, con al pomeriggio i giochi organizzati dalla Pro Loco per grandi e piccini e le attività del ludobus con lo spettacolo di burattini "Il signore del Ludobus". Alla sera fritto di pesce su prenotazione al costo di 15 euro e serata dedicata alla musica country. La festa si concluderà lunedì 18 luglio. Aperti i locali della Pro Loco in piazza Bernardi, di fianco al "Cetty bar". Info: www.facebook.com/prolococervasca









Musica, spettacoli, arte e castelli aperti





Il festival Collisioni oggi, domenica 17 luglio, alle ore 21.00 ha in programma il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo “Una Pezza di Lundini”. L’evento si svolgerà presso il Teatro Sociale G. Busca nel centro di Alba.

Info: www.collisioni.it









La musica del Voxonus Festival fa tappa al sotterraneo del Castello di Castellar-Saluzzo questa domenica alle 17.00 con "Cartoline del '900", con Gilio alla viola e Vincenzi al pianoforte. Prenotazione obbligatoria. Il Voxonus Quartet è una formazione specializzata nel repertorio barocco e classico eseguito con strumenti originali dell’epoca e secondo la prassi storicamente informata. Info: www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona





Questo fine settimana Occit’amo arriva in Valle Maira. Oggi, domenica 17 luglio, durante la mattinata a Marmora ci sarà lo stage di danze occitane con Daniela Mandrile e nel pomeriggio, nella piazza del Comune di Canosio, suoneranno i giovani Lou Pitakass.

Info: www.occitamo.it





Questa settimana appuntamento a Cuneo con il popolo Suzuki che si esibirà ispirandosi all’opera italiana. Tutti i musici Suzuki si uniranno nel grande concerto finale, questa domenica alle 11, nel Palazzetto: ottocento interpreti. Ingresso libero, con prenotazione. Programma dettagliato su www.convegno.metodosuzuki.it





Per il Festival dei Saraceni appuntamento con la musica antica e barocca a Pamparato. Oggi, domenica 17, alle 16 in piazza Marconi andrà in scena “Die Zauberflote”, operina musicale tratta da Il flauto magico di Mozart con gli allievi del Summer Camp 2022 per la regia di Maria Paola Viano. Ingresso libero. Locandina su: http://comune.pamparato.cn.it





In questo fine settimana entra nel vivo il “Magliano Alfieri Classic Festival - Cultura

Hub e Lab”. Gran finale oggi a Magliano Alfieri, con l'atto conclusivo, in una giornata tutta dedicata all'armonia, a partire dalle 10.30, tra la chiesa di Sant'Andrea, il Parco e il centro storico con le armonie di Vivaldi, Respighi, de Sarasate e Sibelius. Ingresso libero.

Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com





A Mondovì proseguono gli spettacoli del festival “Piazza di Circo‐Risonanze Artistiche”. Oggi, domenica 17 luglio, alle 20.30 spettacolo Giro della piazza in Piazza della Repubblica e alle 22, Inner Fire in piazza Maggiore. Biglietti su: www.vivaticket.com/it/venue/piazza-maggiore/19990050





Per la rassegna Sentieri dei Frescanti oggi, domenica 17 luglio, è in programma la visita libera agli splendidi affreschi cinquecenteschi della cappella di San Servasio, a Castellinaldo d'Alba.

Si potrà ammirare, dall’alto di un luogo di culto dalle origini misteriose, una meravigliosa Madonna con Bambino all’interno di una deliziosa cappella posta sulla sommità di una collina, da cui si può godere di un magnifico panorama tra le vigne di Arneis. A seguire, aperitivo presse la Cantina La Granera (al mattino) e la Cantina Brjnda (nel pomeriggio).

L’artista Domenico Poponi sarà in mostra alla Chiesa di San Servasio con una nuova personale: “L’arte di vivere “in cui racconta, attraverso 15 toccanti istantanee, il cammino di un uomo e la sua lotta quotidiana contro il morbo di Parkinson.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questo fine settimana saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Info: www.castelliaperti.it

Questa domenica, 17 luglio, a Robilante il Museo della Fisarmonica aprirà le sue porte con il nuovo orario estivo (10-12) Sarà possibile scoprire come è composta una fisarmonica e quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna (Museo della fisarmonica), approfondire la tradizione della “festa delle leve” e ammirare le sculture in legno dell’artista locale Jors de Snive.

È consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita ogni all’ora ed alla mezz’ora). Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).





Ad Alba il Centro Studi Fenoglio, in collaborazione con il Museo del Cinema e l’Associazione Turismo in Langa, organizza per oggi, domenica 17 luglio, dalle 10, una speciale edizione di “Tra le righe di Fenoglio”, una passeggiata di 2 ore e mezza con contenuti cinematografici esclusivi. Si racconteranno alcune curiosità del film “Il Partigiano Johnny”, analizzando come i contenuti del romanzo abbiano preso vita nella pellicola. Il tour guidato prevede 12 tappe in città, nel centro storico di Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2, sede del Centro Studi, per iniziare il racconto

della vita di Beppe Fenoglio, dall’amato Liceo classico al Palazzo Comunale e agli altri luoghi descritti dallo scrittore. Info: www.beppefenoglio22.it