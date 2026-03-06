Giornata dei Giusti ad Alba: gli studenti leggono le storie di chi scelse il coraggio contro i totalitarismi

Il sindaco Alberto Gatto questa mattina, venerdì 6 marzo, ha partecipato alla cerimonia per la Giornata in memoria dei Giusti nei giardini di viale Cherasca.

Il primo cittadino, insieme a Renato Vai, presidente dell’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, a Roberto Cerrato, presidente al Centro Culturale San Giuseppe e alle Associazioni combattentistiche, ha deposto una corona floreale in ricordo dei “Giusti tra le Nazioni” e dei “Giusti Albesi”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti degli Istituti comprensivi Centro Storico e Piave San Cassiano, che hanno letto alcune storie e testimonianze dedicate ai Giusti del territorio, contribuendo con le loro voci a mantenere viva la memoria di chi, nei momenti più difficili della storia, ha scelto di aiutare gli altri e difendere la dignità umana.

La ricorrenza, infatti, è stata istituita a livello europeo per mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

Nel corso della mattinata è stato inoltre presentato il progetto proposto dalle scuole e sostenuto dal Comune per illustrare le storie dei Giusti nel giardino dedicato a Giovanni Palatucci, Giusto fra le Nazioni.

Il sindaco Alberto Gatto: “Anche la giornata di oggi è un’occasione fondamentale per rinnovare la memoria, fare tesoro degli errori del passato e ribadire il nostro messaggio di pace soprattutto oggi dove si susseguono guerre e violenze a pochi passi da noi. È particolarmente significativo che a questa giornata partecipino anche le nuove generazioni: la presenza degli studenti e il loro coinvolgimento attivo sono il modo più autentico per trasmettere questi valori e mantenerli vivi nel tempo”.