Marco Vernetti eletto presidente del Consiglio comunale

Marco Vernetti è stato eletto presidente del Consiglio comunale di Cuneo. E' stato questo il verdetto delle votazioni, non dopo un gran numero di interventi da parte dei consiglieri di minoranza, a contestare la sua nomina e a chiedere un passo indietro rispetto a questa decisione.

"Grazie a tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. La presidenza dell'assemblea cittadina è un incarico prestigioso che cercherò di svolgere al meglio, con responsabilità, lavorando in modo equilibrato", ha detto Vernetti nel suo discorso di insediamento.

Polemica anche sulla delega che gli verrà assegnata, quella all'Acqua pubblica, sulla quale la sindaca Patrizia Manassero ha precisato che non esiste alcuna situazione di fragilità e incompatibilità. "Le partecipate restano a me, così come la rappresentanza sul tema. In veste precedente di assessore, Vernetti aveva già questa delega. Il precedente presidente del consiglio aveva una delega specifica senza che ci fosse imbarazzo alcuno, rappresentando il comune laddove necessario. Non ravviso nessuna situazione di fragilità o incompatibilità. Faremo un'ulteriore verifica dei processi normativi".

Ugo Sturlese eletto vicepresidente. Il suo nome è stato indicato in modo compatto da tutte le minoranze.