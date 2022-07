Dolore e commozione a Bra per la morte dello storico volontario Avis Guido Destefanis, aveva 82 anni

È stata una giornata triste, per l’ Avis di Bra, quella del 13 luglio. Nella chiesa di Sant’Antonino, amici e volontari hanno detto addio a Guido Destefanis , stringendosi al dolore della moglie Grazia Careglio, del figlio Massimo e di tutti i parenti.

82 anni e una vita dedicata al volontariato, ma soprattutto all’Associazione volontari italiani del sangue, come si legge nel messaggio condiviso dal presidente Patrizia Piu , dal Consiglio direttivo e dai volontari dell’Avis Bra.

“Guido ha prestato servizio volontario presso la nostra sede braidese per molto tempo, lasciando un ricordo indelebile tra i volontari ed i donatori che accoglieva a cuore aperto. Grazie Guido per il tuo servizio, la tua disponibilità e per la dedizione alla nostra associazione. Un abbraccio affettuoso alla famiglia”.