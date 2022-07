La Demunteisa ha ricordato gli 80 anni dalla partenza della Divisione Cuneense per la Russia

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato sera, in piazza Statuto a Demonte, la banda musicale ha eseguito il concerto in ricordo dell’80° anniversario della partenza della Divisione Cuneense per la Russia.

Il concerto è stato l’evento finale di un progetto ideato dal maestro della banda, che tramite testimonianze video e brani tratti dal repertorio alpino, ha rievocato la partenza degli alpini cuneesi facendo riflettere e commuovere gli spettatori.

La banda ha inoltre voluto coinvolgere all’evento altre associazioni. Prima tra tutte il Memoriale Cuneense, contattando il signor Aldo Meinero ed allestendo, nel salone delle feste del palazzo Borrelli, una mostra di tre giorni contenente divise, elmetti e armi della Divisione Cuneense.

E’ stato quindi doveroso coinvolgere anche il Gruppo Alpini di Demonte, che ha partecipato aiutando ad allestire la mostra e offrendo un rinfresco dopo il concerto.

La banda musicale vuole ringraziare chi ha permesso la realizzazione del progetto, l’evento ha avuto un grande riscontro tra turisti e popolazione, dimostrazione che collaborando si possono realizzare grandi cose.

Un particolare ringraziamento va al maestro della Demunteisa che, con pazienza e dedizione, ha seguito i musicisti in tutti questi mesi di prove, oltre alla selezione dei brani e al montaggio video.

Si ringrazia di cuore il signor Meinero, che fin da subito ha aderito all’iniziativa con entusiasmo, il suo discorso alla fine del concerto è stato illuminante e commovente.

Il gruppo Alpini di Demonte ha dimostrato ancora una volta di voler bene alla banda aiutando nell’allestimento della mostra ed occupandosi del rinfresco dopo il concerto.

La banda vuole ringraziare anche Michele dell’Ufficio Turistico per la grande professionalità, gli sponsor che hanno contribuito al rinfresco, la banda di Bernezzo per la disponibilità delle attrezzature tecniche e tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Se qualcuno fosse interessato alla replica del concerto la banda musicale è a disposizione.

Gli eventi a cui la banda sta lavorando non sono terminati, il prossimo concerto si svolgerà il 20 agosto in occasione della festa di S. Donato a Demonte e sarà pieno di sorprese. Invece, ha ancora la data da stabilire il concerto che si svolgerà in autunno ‘Organo e banda’, dove, oltre ad eseguire brani insieme all’organo della chiesa di S. Donato, si sta facendo un lavoro di documentazione storica sull’organo coinvolgendo anche gli artisti locali.

Chiaramente la banda è presente in numerose feste estive con la classica attività bandistica, per collaborazioni potete contattarci tramite e-mail: lademunteisa@gmail.com.