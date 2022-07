La “Compagnia Teatrale Dintorni” in scena con “Sant, masche e...Gadan"

La “Compagnia Teatrale Dintorni” di Mondovì, torna in scena con il brillante spettacolo “SANT, MASCHE E…GADAN”, scritto e ideato da Maria Grazia Peretti, con la regia di Enzo Susella.



L’importanza delle tradizioni, dei ricordi di un tempo passato non troppo lontano, momenti che ricondurranno molti a rivivere la propria infanzia.

Tre vecchie “cunte” (racconti popolari) riscritte e adattate ai personaggi della Compagnia, si susseguiranno sul palco: santi, streghe e bizzarri personaggi paesani. Uno spettacolo volutamente “alla buona”, fatto in casa e popolare.



Non fatevi mancare i prossimi appuntamenti:

- Domenica 24 Luglio, alle ore 21, a Cuneo - Fraz. Cerialdo, presso il centro ricreativo di Via San Pio X

- Venerdì 29 Luglio, alle ore 21, a Morozzo, presso l’oratorio parrocchiale sito in Via L. Garelli.



Per informazioni: compagniateatraledintorni@gmail.com – tel. 347.6629076