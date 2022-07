Alba ospita per un concerto la corale sarda Santa Maria Maddalena di Nurgas

Concerto della corale polifonica sarda Santa Maria Maddalena di Nuragus sabato

23 luglio nella Chiesta di San Giuseppe ad Alba.



Sarà ospite della Corale Stella Alpina di Alba, diretta dal Maestro Giuseppe Tarabra, in questo fine settimana e sarà un modo anche per far conoscere Alba, le Langhe (prevista una visita a Barbaresco e Neive) ed il Roero (visita a Montaldo

Roero, Monteu Roero).

La corale albese ricambia così l'ospitalità ricevuta in Sardegna dai colleghi avvenuta nel novembre 2019.



Il concerto si aprirà con musica della "Stella Alpina", lasciando poi

spazio alla corale ospite con esibizione di brani tradizionali sardi.

La visita degli amici sardi si concluderà poi domenica 24 con la loro partecipazione alla messa di domenica 24 luglio a Montaldo Roero.