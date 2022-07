Alla festa del pane di Niella anche una mongolfiera, un omaggio alla prima, portata da padre Calleri

Ora Niella gli rende omaggio e, in occasione della seconda edizione della "Festa del pane", torna ad alzarsi in volo una mongolfiera, che si svolgerà il 27 e 28 agosto.

Animato da generoso dinamismo, da un'irruenza carismatica e contagiosa e da un grande amore al Signore e agli indios, stabilì positivi contatti con gruppi della foresta e fu per questo chiamato a capeggiare una spedizione fra gli indios del rio Alalaù allarmati per la costruzione di una strada nel loro territorio. L'impresa aveva intenti umanitari e pacificatori, ma si trasformò nel massacro di tutti gli otto partecipanti, ritrovati solo un mese dopo, nel novembre 1968.

Nato nel 1934 a Carrù, ordinato nel 1957, Giovanni fu dapprima vicecurato molto amato in tre parrocchie diocesane (a Niella, Calizzano, Farigliano), ma avvertì forte il richiamo a un impegno in terre lontane. Dopo una preparazione non priva d'ostacoli, nel febbraio 1965 partì missionario della “Consolata” per il Brasile, destinato alla vasta prelazia di Roraima.

"Il nostro simbolo di lista, in campagna elettorale, era una mongolfiere, l'obiettivo era quello di far volare Niella." - spiega il sindaco Gian Mario Mina -"Ed ora eccoci qui. La scorsa settimana ho incontrato in comune il pilota Paolo Boetti, originario dei Galvagni, che porterà la sua mongolfiera in paese. Grazie a lui si potranno fare alcuni voli vincolati. I primi tre passeggeri a salire saranno Géraldine Giraud, Luc Debove e Giovanni Pensa che dal cesto in volo sventoleranno lo striscione dell'evento."