Cuneo, il mercatino dei piccoli animali del MIAC non va in vacanza

I piccoli animali non vanno in vacanza. Anche a luglio torna puntuale, come ogni ultima domenica del mese, il mercatino dei piccoli animali al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (MIAC).



L’appuntamento è per domenica 31 luglio. Come già nei mesi scorsi, non ci saranno limitazioni, per cui nell’area di via Bra 77, in frazione Ronchi, dalle 7,30 alle 12 sarà possibile ammirare ed acquistare tutte le specie: dai conigli ai piccoli roditori, dai pesci d’acquario a canarini, pappagalli e uccellini ornamentali. Presenti anche colombi, anatre, faraone, pulcini, tacchini, pavoni, oche, anatre, fagiani e pernici.



Una mattinata a contatto con gli animali a cui partecipano abitualmente molti visitatori provenienti non solo dalla provincia di Cuneo, ma anche dal resto della Regione e da altre zone d’Italia. Durante il mercatino sarà inoltre possibile acquistare mangimi ed attrezzature.



Altri spazi saranno invece dedicati all’esposizione di alcune eccellenze del territorio, messe in vendita direttamente dai produttori locali, come formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione.