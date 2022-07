Giorgio Bergesio chiede più attenzione al Senato sui servizi di trasporto tra Italia e Francia

Approvato stamani all’unanimità dall’aula del Senato l’Ordine del Giorno su mobilità e infrastrutture transfrontaliere Italia-Francia a prima firma del Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio. Gli altri firmatari del documento, che fa riferimento al Decreto-legge n.68/2022 su disposizioni urgenti per sicurezza e sviluppo di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, sono i Senatori della Lega Simona Pergreffi, Maurizio Campari, Stefano Corti, Gianfranco Rufa e Paolo Ripamonti.



L’Ordine del Giorno presentato dai Senatori della Lega è stato approvato con il parere favorevole del relatore e del Governo, rappresentato in aula dal Vice Ministro Alessandro Morelli.



“Alla luce del 'Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata' tra Italia e Francia, firmato il 26 novembre 2021 abbiamo chiesto al Governo di adottare le opportune iniziative volte a realizzare un’opera di manutenzione ordinaria e straordinaria che coinvolga le nostre infrastrutture marittime, stradali e ferroviarie e a potenziare e garantire adeguati servizi di trasporto transfrontalieri di merci e persone”, afferma il Senatore Bergesio.



“Tra i vari punti, aspetto preminente della cooperazione frontaliera sarà lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, con particolare riguardo, in ragione degli aspetti ambientali, alla mobilità ferroviaria transalpina”, prosegue il Senatore cuneese della Lega, che conclude: “Il territorio di frontiera delle 'Alpi del mare' nel tempo è stato oggetto di significative progettazioni, come la linea Cuneo – Ventimiglia – Nizza da sempre considerata un gioiello di ingegneria ferroviaria. Ed ora il Programma di lavoro italofrancese, collegato al Trattato, prevede di approvare la nuova Convenzione intergovernativa che inquadri le modalità di manutenzione e di sfruttamento della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia e per intraprendere azioni comuni per un rapido ripristino dell'infrastruttura della linea e per il suo adeguamento ai fini del ritorno a livelli di servizi commerciali adeguati”.